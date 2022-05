"Csereberék és trükközések után hat (!) baloldali frakció alakult az új Országgyűlésben" – írta tegnap közösségi oldalán Kocsi Máté. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: "mindössze 34 százalékos eredményt értek el a közös listával, jóval kevesebb képviselőjük van, mint az előző ciklusban, mégis több frakciójuk lesz, emiatt pedig hárommilliárd forinttal többet kaphatnak. Ezért trükköztek ezek ennyit" – summázott Kocsis Máté.

Ismert: különböző háttéralkuknak, titkos egyezményeknek köszönhetően a DK-nak tizenöt, a Jobbiknak, a Momentumnak és az MSZP-nek tíz, a Párbeszédnek hat, az LMP-nek pedig öt képviselője lett az új Országgyűlésben, noha egy listán indultak. Az LMP-nek például Gyurcsányék adták oda Dobrev Klára mandátumát, hogy a zöldpárt önálló frakciót alakíthasson.

Gyurcsány Ferenc azért vonult ki elsőként az eskütétel után, hogy a baloldali kemény magnak megmutassa: ő a valódi ellenfél, aki fizikai távolságot tart a kormánytól

– ezt már Kiszelly Zoltán mondta a Magyar Nemzetnek az Országgyűlés hétfői, alakuló ülésén történtekről, amelyen a DK elnökét a Momentum és a Párbeszéd is követte. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója hangsúlyozta: nem tudni, hogy összehangolt akcióról volt-e szó, az viszont biztos, hogy a baloldal súlyos veresége után a bukott miniszterelnök arra biztatta az ellenzéket, hogy „legyetek ti is Gyurcsányok”. Szerinte a Jobbik kivételesen azért maradhatott ki az akcióból, mert Jakab Pétert már mindenki összeköti Gyurcsány Ferenccel, ami miatt a párt elveszítette támogatóinak felét.

Ha Jakab is kivonult volna, az csak erre erősített volna rá. Márpedig a Jobbik hétvégén tisztújító kongresszust tart, ahol a jelenlegi elnöknek kihívója is akadt, aki vélhetően ezért pihenteti kicsit a Gyurcsánnyal való kapcsolatát. Ha Jakab Péter megőrzi a székét, legközelebb már ő is ki fog vonulni

– mondta Kiszelly Zoltán. Felvetésünkre, hogy a Fidesz negyedik kétharmados győzelme után a baloldal változtat-e kudarcos, akár az emberek érdekeivel is szembe helyezkedő botránypolitizálásán, a politológus egyértelműen nemmel válaszolt.

– Nem várható konstruktivitás a baloldaltól, amelynek ráadásul már csak a legszűkebb pártelitje jutott be a parlamentbe, akiket bántás nélkül nevezhetünk B kategórás politikusoknak. Nem várható tőlük más, mint eddig, azaz az erőszakos verbalitás és a különböző produkciós versenyek, a krumpliszsáktól kezdve a telefon arcba nyomásig. Ennek viszont az lesz a vége, hogy a baloldal szubkultúrává válik – fogalmazott Kiszelly Zoltán. Szerinte ennek már most is egyértelmű jele, hogy a jobboldal jelentősen megerősödött Budapest peremkerületeiben, a Havanna-lakótelep és Soroksár jelentős része a Fideszre szavazott. – Ha ez így megy tovább még négy évig, akkor 2026-ben ezeken a helyeken is veszítenek – mondta a politológus.

Szerinte az is a szubkultúrává váláshoz vezet, hogy a baloldal sosem a magyar érdeket, hanem a globalista álláspontot képviseli, amerikai tanácsadókra, a nemzetközi balliberális médiára hallgat.

– Korábban a migrációs válság idején láthattuk ezt tőlük, legutóbb pedig a háború támogatásának a kérdésében. – A baloldal témái életidegenek a magyar valóságtól, az elmúlt tizenkét évben ezért nem sikerült semmiféle alternatívát kínálniuk Magyarországnak – mondta a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc