Két és fél év után még mindig nem derült ki, hogy Karácsony Gergelyék milyen Budapestet szeretnének mondjuk öt vagy tíz év múlva

– emelte ki a Magyar Nemzetnek Láng Zsolt, a Fidesz budapesti elnöke Karácsony Gergely eddigi főpolgármesteri tevékenységéről. Mint fogalmazott: Jelenleg még mindig csak azok a beruházások folynak – például a Blaha Lujza tér, vagy az M3 metró felújítása –, amelyeket még a Tarlós István-féle fideszes közgyűlés készített elő. – Nem látjuk, hogy a baloldali városvezetés dolgozik-e egy jövőbeli beruházás tervein, és ez rendkívül sajnálatos! – hangsúlyozta Láng Zsolt, megemlítve, hogy Karácsony azokkal az egyszerű ígéreteivel is hadilábon áll, mint hogy „a spórolást magukon, a politikai vezetésen kezdik”, vagy „a fővárosi cégek nem lesznek kifizetőhelyek”. – Legutóbb a parlamentből kiesett, „kamuvideós” Korózs Lajos kapta meg az egyik felügyelő bizottság elnöki helyét. Láthatjuk, ahogy a fővárosi cégeket politikai temetőnek használják Gyurcsány emberei – nyilatkozta a kormánypárti politikus.

Karácsony ígéretei és teljesítménye olyan távol van egymástól, mint a geológia és a teológia: ég és föld

– ezt már Kovács Péter, a XVI. kerület fideszes polgármestere mondta, reagálva arra az ígéretre, amelyet a főpolgármester tett programjában, miszerint gyors, kényelmes, környezetkímélő, okos és megfizethető közlekedésre van szükség. Kovács Péter szerint a környezetkímélő buszokat még Tarlós idejében vásárolták, de Karácsony büszkélkedik vele. Hangsúlyozta azt is: a buszok átlagéletkora nem csökkent, a BKV viszont – a főpolgármester szerint is – csődben van, miközben az ad hoc kialakított kerékpárutak folyamatosan hátráltatják a napi közlekedést.

„Autósüldözés” a fővárosban

Sokak szerint valóságos „autósüldözést” folytat Karácsony, megnehezítve a gépkocsival közlekedők életét. A rosszul előkészített, lassan és egyszerre zajló beruházások miatt a belvárosban még nyáron is állandósultak a dugók. A főváros első embere most az észak-déli főközlekedési útvonalnak számító pesti alsó rakpart lezárására készül, és azt sem zárja ki, hogy a Lánchídról is kitiltja az autósokat. Láng Zsolt szerint az a probléma, hogy a főpolgármester nem egy átfogó, új közlekedési koncepció kidolgozásán fáradozik, hanem szimplán ötletel, kapkod. – Persze nem ördögtől való az az elképzelés, hogy csökkentsük az autósforgalmat Budapesten, de azt nem lehet egyoldalúan, a főváros közlekedését megbénító, „random” ötleteléssel véghez vinni – véli a Fidesz budapesti elnöke. Hozzátette: a pesti alsó rakpart és a Lánchíd autómentesítése egyelőre teljesen kidolgozatlan és előkészítetlen ötlete a főpolgármesternek. Mint mondta,

fontos lenne először a közlekedési alternatívákat megteremteni, például növelni a P+R parkolókat, és tisztázni, hogy az Aquincum és a Galvani-híddal mit szeretnének tenni. – És ne felejtsük el a csepeli gerincutat sem, amelynek már háromszor (!) bukta el az uniós pályázatát a főváros – tette hozzá a politikus.

Már az önkormányzati ciklus kezdetén Láng Zsolt azt nyilatkozta, hogy olyan háttéralkuk köttettek, amelyekkel a régi nómenklatúra emberei jöttek vissza, és valójában Gyurcsány Ferenc fogja irányítani a fővárost a szivárványkoalíció többségbe kerülése után. Arról, hogy most mit üzen a DK-s Bősz Anett főpolgármester-helyettesi jelölése, akinek semmilyen különösebb fővárosi kötődése nincsen, Láng Zsolt ismét kifejtette: ugyanazt üzeni, mint például Szűcs Erika, Draskovics Tibor, Korózs Lajos és a többi Gyurcsány-párti, régi káder újbóli pozícióba emelése. Mint mondta, hiába keresett Bősz Anett korábbi nyilatkozatai között olyat, amelyben Budapesttel foglalkozott volna: nincs ilyen. – Egyszer szólította fel Tarlós Istvánt, hogy a szivárványos zászlót tegye ki a Főpolgármesteri Hivatal épületére. Ez azért elég kevés Budapest humán ügyeinek képviseletére. De hát most ő is kiesett a parlamentből, és Gyurcsány szerez neki egy jól fizető állást – emelte ki Láng Zsolt.

„Már én is unom az állandó siránkozást, tényleg”

Karácsony Gergely megválasztása óta azt hangoztatja, hogy a kormány ki akarja véreztetni a fővárost, elvonva annak pénzügyi forrásait. Ehhez képest több mint negyven tanácsadót foglalkoztat a főváros, akikre évente körülbelül négyszázmillió forintot költenek. Egy minapi televíziós műsorban a főpolgármester úgy fogalmazott: „már én is unom az állandó siránkozást, tényleg”.

Kovács Péter szerint Karácsony sosem mond igazat, állításait tételesen cáfolja a Fidesz–KDNP-frakció a Közgyűlés ülésén, de őt hidegen hagyja a valóság. Mint mondta, Karácsony azt állította, hogy az IPA kisvállalkozóknak történő felezése húszmilliárdos bevételkiesését fog jelenteni a Fővárosi Önkormányzatnak, aztán a valóság az lett, hogy húszmilliárdos, vagyis 11, 3 százalékos többlet lett az iparűzési adónemben.

A főpolgármester siránkozása kamu marketingakció volt, így próbálta rossz színben feltüntetni az Orbán-kormányt, és befolyásolni a parlamenti választás sikerét. Most, hogy ezzel is csődöt mondott, immáron más hazugságon töri a fejét

– véli a polgármester.

Számos kétes közbeszerzés fémjelezte az önkormányzati ciklust Budapesten: többek között a használtbusz-tender, a kishajótender, a fővárosnak évi egymilliárdos veszteséget okozó reklámtender, vagy a használt, légkondi nélküli, frankfurti villamosok beszerzésének terve. Karácsony Gergely megválasztása előtt a közpénzekkel való felelős gazdálkodást és átláthatóságot ígért. Mint arról korábban írtunk, a Városháza-gate ügyében magától Bajnai Gordontól hallottuk, hogy a hatpárti baloldali koalíció által vezetett főváros körül gazdasági „cápák” úszkálnak. A fenti ügyekkel kapcsolatban Kovács Péter kifejtette, hogy semennyire nem sikerült betartania az átláthatóságot a városvezetésnek. Részletezte, hogy ahol eddig szinte hibátlanul intézték a közbeszerzéseket, most milliós bírságokat kapnak a Közbeszerzési Döntőbizottságtól a BKK, BKV tenderei. Hogy lehet ez? – tette fel a kérdés a polgármester. Szerinte vagy úgy, hogy minden értelmes embert elzavart Karácsony onnan, vagy – és szerinte inkább ez a valószínű – a pártpolitikai tanácsadók szabályellenes módon akarják befolyásolni a közbeszerzéseket. – Bajnai valószínűleg igazat mondott, pártpolitikai kifizetőhellyé tette a Fővárosi Önkormányzatot Karácsony Gergely. Tarlósnak elég volt három főpolgármester-helyettes, most, hogy Gy. Németh Erzsébet a parlamentbe került, spórolhatna is a közösség pénzével a főpolgármester, nem írja elő semmi, hogy négy vagy öt főpolgármester-helyettesnek kell lennie – tette hozzá Kovács Péter.

A lendületet tovább kell vinni

A választások előtt adott interjújában Láng Zsolt úgy fogalmazott: „Általánosságban elmondható, hogy a jobboldali, konzervatív politikának nemcsak itthon, hanem Európában is nehéz terepnek számítanak a multikulturális nagyvárosok. Számunkra ez azt jelenti, hogy minden szavazatért duplán meg kell dolgoznia a Fidesznek és a KDNP-nek.”

Láng Zsolt ezzel kapcsolatban most kifejtette: Az elmúlt két és fél év munkájának köszönhetően hatalmas sikert ért el a Fidesz–KDNP áprilisban. Csaknem négy százalékkal jobb eredményt értek el most, mint négy évvel ezelőtt, miközben az összellenzék tíz százalékkal kevesebbet. Jelentősen szűkült tehát az olló a Fidesz és a baloldal között és azt sem szabad elfelejteni, hogy a budapestiek 42 százalékának szavazata nélkül ma nem lenne kétharmada a kormánypártnak a parlamentben – hangsúlyozta a politikus.

– Ezt a lendületet most tovább kell vinni – emelte ki Láng Zsolt, hozzátéve: „Mindent megteszünk, hogy a fővárosi időközi önkormányzati választásokon is jól szerepeljünk, én hiszek abban, hogy Budapesten is lehet újra nyerni a nemzeti, konzervatív oldalnak.”

Borítókép: Karácsony Gergely fõpolgármester