A Mediaworks Hírcentruma úgy tudja: a Jobbik keddi elnökségi ülésén a párt egyik alelnöke kezdeményezte, hogy tekintsék át a politikai formáció működési szabályzatát, és a dokumentumban leírt pontokról egyesével döntsenek. Az ügy következményeiről szerdán be is számolt a Magyar Nemzet:

a döntés értelmében az elnökségi üléseken nem lehet jelen sem Molnár Enikő, sem pedig Németh Zsolt informatikai vezető, akit Szabó Gábor választmányi elnök jobbkezeként tartanak számon. Vagyis a párt vezető testülete Molnár jogköreinek megnyirbálásáról döntött.

A lap forrásai szerint a 2020-ban elfogadott működési szabályzat igen jelentős jogköröket biztosított Molnár Enikő kabinetfőnöknek. A hölgy korábban azért került a sajtó fókuszába, mert rendkívül bizalmas viszonyt ápol a pártelnökkel, miközben komoly hatalomra tett szert a politikai szervezeten belül. Molnár Enikő jogköreinek megnyirbálása miatt Jakab Péter tiltakozásul meglebegtette lemondását az elnökségnek.

Jakab Péter és Molnár Enikő (Fotó: Ripost)

A párt vezérkarának tagjai: Potocskáné Kőrösi Anita elnökhelyettes, Szabó Gábor választmányi elnök, valamint Ander Balázs, Z. Kárpát Dániel, Lukács László György, Dudás Róbert, Kvárik Anita és Magyar Zoltán alelnökök.

Büntetés lehet

Arról jelenleg nincs információ, hogy Jakab Péternek sikerült-e valamilyen megállapodásra jutnia az elnökséggel, vagy pedig ő és Molnár is távozni kényszerülnek. A jobbikos források eltérő módon nyilatkoztak arról, hogy milyen céllal támadják a párt kabinetfőnökét. Egyes informátoraik szerint a választási vereség miatt akarják megbüntetni a Jobbikban nagy hatalommal rendelkező háttérembert és rajta keresztül Jakab Pétert.

Találkoztak azonban olyan véleménnyel is, amely szerint a cél Jakab leváltása és a Jobbik átjátszása Márki-Zay Péternek, akinek így nem kellene új pártot alapítania.

A pártvezető szorult helyzetét nehezíti a Földi-ügy, vagyis az, hogy Szilágyi György korábbi Jobbik-alelnök élettársa azt állítja, hogy Földi István képviselőjelölt meg akarta erőszakolni őt egy Ököritófülpösön tartott disznótoron tavaly decemberben. Az eseményre a párt helyi tagjain kívül Jakab Péter és Molnár Enikő is hivatalos volt. A résztvevők jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztottak, majd miután mindenki lerészegedett, V. Anita szerint Földi István meg akarta erőszakolni őt.

„A Jobbik vezetése csak papol az erkölcsről”

A hölgy, aki jobbikos választókerületi szervező és egy négyéves kislány édesanyja, eddig nem hallott részleteket árult el a Blikknek az esetről. A nő utalt rá, csalódott a Jobbik vezetésében. Mint mondta, nem tudja felfogni, „miként lehetnek ilyen érzéketlenek egy ilyen helyzettel szemben”.

Egy nőnek támadások nélkül is nehéz beszélnie ilyen helyzetről, önkéntelenül azt keresi először, ő maga miben hibázott. Majd amikor ráeszmél, miként élt vissza a férfi az erejével és a hely adta előnyökkel, újra csak az jár a fejében, hogyan kerülhetett ilyen helyzetbe. [...] A Jobbik vezetése csak papol az erkölcsről, de – sajnos kiderült – nem úgy élnek

– magyarázta. A nő a folyamatban levő nyomozás miatt bizonyos részletekre nem akart kitérni, de azt elmondta, az elkövető az ottani regionális igazgatóval becsalogatta a szobába, aki becsukta mögötte az ajtót, s az elkövető „már rántott is be a vécébe, készen állva a közösülésre”. Mint mondta, ha nem szól Gyüre Csabának, hogy majd jöjjön utána, és a férfi ha nem tör be a szobába őt kiszabadítani, akkor az elkövető a fizikai erőfölényével élve megerőszakolja őt.

– Sokat ivott a támadó is, de elég jól bírja az alkoholt. Pontosan tudta, mit csinál. Ő hívott fel jó párszor másnap reggeltől délutánig úgy, hogy sem előtte, sem azóta soha nem hívott fel engem. Egyik hívással azt kérdezte, tényleg tett-e ilyet, a másik hívással fenyegetett, hogy el ne mondjam senkinek. A harmadik hívásnál sírdogált, hogy talán nem volt magánál. Egyet nem tett, hogy bocsánatot kért volna

– mondta a sértett fél. Jakab Péter első nyilatkozataiban megpróbálta elbagatellizálni a történteket, és ahelyett, hogy elítélte volna a nők bántalmazását, inkább az áldozatot hibáztatta, mondván, V. Anita előbb is tehetett volna feljelentést. A pártelnök ráadásul az áldozat és annak élettársa, Szilágyi György szerint már az eset megtörténtekor tudott a feltételezett erőszak kísérletéről, azonban nem tett semmit. Párton belüli forrásaink szerint Jakab személyesen is sokat köszönhet a Földi családnak, amely a legutóbbi jobbikos tisztújításon is jelentős számú támogatót állított a pártelnök mellé – aki akkor újabb felhatalmazást nyert a Jobbik vezetésére. Az ügyet megelőzően még egy olyan alku is körvonalazódott, hogy az Országgyűlésbe bejutó jobbikos képviselők közül valaki átadja mandátumát Földi Istvánnak. Jakab Péter gyengülésével és a feltételezett erőszak ügye miatt ez azonban kútba eshet.

Fajgyűlölő munkacsoport a Jobbikban

A cigányság visszaszorítása Szegeden, a cigányság „által elfoglalt terek” visszaszerzése és a magyar faj ügyének képviselete volt a szegedi Jobbik Élettér Munkacsoport nevű szerveződésének célja egy erről szóló – a Jobbik volt megyei elnöke, Tóth Péter által feltöltött – prezentáció szerint – közölte az Origó. A portál kitért rá, hogy a szerveződés nevében szereplő élettér – a csoport céljait tekintve – minden bizonnyal Hitler élettérrel kapcsolatos elméletére utal. Az élettér, németül Lebensraum, egy német geopolitikai fogalom, amelyet Hitler annak a teóriájának keretében használt fel, amely szerint Németország sorsa az, hogy uralmat gyakoroljon a Kelet felett, vagyis az élettér kifejezés azt sugallja, hogy az árja fajnak misztikus joga van arra, hogy uralkodjon a körülötte lévő többi országon – ismerteti az Origó. A prezentáció arra is kitér, hogy létrehozzák az Életünk Tere Egyesületet, és szorosan együttműködnek a Jobbik pártszövetséggel is.