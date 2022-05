Történelmi jelentőségű, hogy a CPAC Magyarországra jön

A Konzervatív Politikai Akciókonferenciát (továbbiakban CPAC) 1974-ben indította útjára az Amerikai Konzervatív Unió, ezzel teljesen átformálta az amerikai politikát. Abban az évben Ronald Reagan még Kalifornia kormányzójaként szólalt fel a konferencián, és itt erősödött meg a "New Right" vagyis az új jobboldal mozgalom, amely hamarosan átvette a republikánus párt irányítását és egyenesen az elnöki székig juttatta Reagant.

Az amerikai konzervatív unió szerint a CPAC küldetése, hogy a megrendezett konferenciák során a konzervatívokat olyan tudással és képességekkel vértezzék fel, amelynek köszönhetően sikeresebbek lehetnek.

A CPAC azóta is minden évben meghívja a konzervatív világ legnagyobb alakjait, hogy egy rendezvény során megoszthassák gondolataikat egymással - ismerteti az Origo.

A konferenciát most rendezik először Európában, és rendkívüli siker, hogy a helyszín Magyarország lesz. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Newsweekben publikált cikkében arról írt, hogy

a konferenciasorozat magyar állomása jele annak, hogy az amerikai jobboldal egyre közelebb kerül a közép-európai társaihoz, és kialakulóban van egy olyan nemzetközi jobboldali összefogás, mely megkérdőjelezi a globális baloldal dominanciáját.

A főigazgató szerint az európai és az amerikai konzervatívok között sok ideig nagy volt az ideológiai távolság, ez a helyzet viszont megváltozott, amikor közös fenyegetések jelent meg, méghozzá a modern identitáspolitika - a woke, a felsötétült progresszió, a kritikai fajelmélet és társaik. Ezek mind a nyugati civilizáció alappilléreinek lebontásával fenyegetnek, vagyis a hagyományos vallást, a nemzeti emlékezetet, a család intézményét és a történelmet támadják, valamint a szexuális erkölcs aláásására törekednek.

Szánthó szerint ezek a közös ellenségek azok, amelyeknek köszönhetően a két eltérő jobboldali hagyomány közeledni kezdett egymáshoz, ráadásul mindezt az Egyesült Államok kezdeményezi.

Szintén ki kell emelni azt is, hogy Orbán Viktor és nemzeti kormánya az elmúlt 12 évben a konzervatív ideológia legőszintébb képviselője volt nem csak Európában, hanem az egész világon, tehát összességében egyáltalán nem meglepő, hogy a CPAC Magyarországot választotta első európai helyszínének.

A CPAC idei mottója: Isten, haza, család.Ez a hármas jelszó képes leginkább kifejezni azt, amiben a konzervatívok hisznek, jelenleg pedig éppen ezek a hagyományos értékek vannak kitéve a legnagyobb támadásnak. Viszont éppen ezeknek a heves támadásoknak tudható be az is, hogy a konzervatív ideológiát képviselő emberek világszerte egyre inkább összefognak.

Donald Trump, az Egyesült Államok volt elnöke és a CPAC egyik legjelentősebb alakja még márciusban közleményben támogatta Orbán Viktor miniszterelnököt a választások előtt. Akkor arról írt, hogy Orbán Viktor kemény, okos és szereti az országát, Magyarországnak pedig minden eddiginél nagyobb szüksége van most egy ilyen vezetőre.

Bemutatjuk a rendezvény legfontosabb szereplőit

Az Origo is megírta, hogy Orbán Viktor lesz a CPAC Hungary főszónoka. A magyar miniszterelnök mellett az előadók között szerepel Varga Judit igazságügyi miniszter, Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója, Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, valamint Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is.

Azonban nem csak a magyar jobboldali politika és a kormány fontos szereplői adnak majd elő a CPAC-on, hanem számos külföldi szakember is jelen lesz. Előadást tart majd Dan Schneider, aki már közel öt éve az ACU ügyvezető igazgatója. Schneider a rendezvény rendszeres házigazdája, az ő nevéhez fűződik a CPAC 365 elindítása is, amely a konferencia más országokban történő rendezéséért felelős. Így jutott el a CPAC Japánba, Dél-Koreába, Ausztráliába, Brazíliába és most először Európába, Magyarországra is.

Schneider korábban dolgozott már Jim Ryun kansasi képviselő kabinetfőnökeként, George W. Bush-kormányzatában, ahol Egészségügyi és Emberi Szolgálatok Minisztériumának helyettes államtitkáraként is tevékenykedett. Mielőtt az ACU-hoz csatlakozott öt éven keresztül egyedülálló pozíciót töltött be az amerikai törvényhozásban, személyesen választotta ki azt a 300 konzervatívot, akik még az Obama-kormányzat alatt a végrehajtó hatalom különböző kétpárti testületeiben és bizottságaiban dolgoztak.

A CPAC Hungary-n ott lesz Herbert Kickl is, aki az osztrák Szabadságpárt elnöke és frakcióvezetője. Ő korábban belügyminiszterként is dolgozott, az egyik legfontosabb célkitűzése pedig a tömeges migráció elleni harc. Kickl szerint az európai bevándorlási és menekültügyi szabályokat szigorítani kell, emellett pedig ellenzi az iszlamizációt is, amely egyre nagyobb problémát jelent Európában.

Jelen lesz a baloldal egyik ősellenségének számító Rick Santorum, aki 2012-ben és 2016-ban is indult az Egyesült Államok republikánus elnökjelöltségéért. 2012-ben az előválasztás során összességében 11 államban nyert, négymillió szavazatot gyűjtött be, így második helyen végzett az előválasztáson.

A rendezvényen előadást tart Matt Schlapp, az ACC elnöke, aki George W. Bush kormányzatában szolgált politikai igazgatóként, és az elnök és az alelnök tanácsadójaként. 2020-ban felemelte a hangját a Black Lives Matter nevű baloldali radikális mozgalommal szemben, amelynek tagjai erőszakhullámot idéztek elő az Egyesült Államokban.

Online csatlakozik a konferenciához Tucker Carlson, a Fox News sztárműsorvezetője, az amerikai jobboldali újságírás legfontosabb alakja. Az általa vezetett műsort, a Tucker Carlson Tonight-ot a Fox Newson átlagosan 4 millióan nézik esténként, ami egy politikai műsortól hatalmas szám. Carlson gyakran all ki Magyarország és Orbán Viktor mellett is, aki még januárban kijelentette, hogy lenne mit tanulni tőlünk.

Borítókép: Orbán Viktor