Simán kiesne az Országgyűlésből a Jobbik a 2022-es parlamenti választás után készített felmérések szerint. Mind a Nézőpont Intézet, mind a Medián a biztos szavazók körében három-három százalékos támogatottságot mért a mára szélsőbaloldalivá lett pártnak. Ez az eredmény annak fényében számít hatalmas bukásnak, hogy tavaly még szinte mindegyik közvélemény-kutató tíz százalék feletti támogatottságot mért nekik – olvasható az Origo.hu cikkében.

A jobbik teljesen összeomlott, mivel frakciójuk mérete tíz főre csökkent a 2022-es választás eredményeként, míg 2018-ban 26 képviselőt küldtek az országgyűlésbe. Ráadásul a hat baloldali ellenzéki pártból egyedül ők nem tudtak egyéni körzetben nyerni.

Szexuális erőszak: botrány a csapatépítésen

A hatalmas bukást követően múlt héten újabb botrány tört ki a pártban. Tavaly decemberben a párt csapatépítő disznótort tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ököritófülpösön, ahol Szilágyi György volt országgyűlési képviselőnek, a Jobbik egyik alelnökének élettársát megpróbálták megerőszakolni. A Jobbik egyik vezető politikusa, aki korábban polgármester is volt, becsalta az áldozatot egy szobába, míg egy másik jobbikos politikus kívülről rájuk zárta az ajtót. Az áldozatnak egyébként utólag lett gyanús, hogy Szilágyi Györgyöt külön kérése ellenére sem hívták meg az ököritófülpösi rendezvényre. Persze Jakab minden eszközzel megpróbálta letagadni az ügyet.

A hatalmas botrány és a választási bukás ellenére a küldöttek május 7-én újraválasztották Jakab Pétert Stummer János ellenében. Az elnökválasztást követően, május 10-én Stummer kilépett a Jobbikból „Jakab Péter és szűk környezetének politikáját és vezetési gyakorlatát eddig is távolságtartással kezeltem, a továbbiakban viszont nem kívánok közösséget vállalni vele.” Azóta Stummer azt mondta: a Jobbikot az elmúlt években nem Jakab irányította, hanem a szűk köre, akik úgynevezett tanácsadókból álltak – derül ki a cikkből.

Egy züllött baráti kör

A Jobbik mára lényegében Jakab Péter züllött baráti körévé vált, amelyben semminek nincsen következménye, még egy erőszakos cselekménynek sincsen, ha az elkövető a pártelnökkel lejt táncot mámoros állapotban

– minderről már Deák Dániel beszélt az Origónak. A XXI. Század Intézet elemzője szerint így nem meglepő, hogy a nagyjából kétszáz küldött többsége Jakab Péter mellett szavazott. Ehhez jön még hozzá, hogy Jakab több fantomszervezetet is létrehozott a tisztújítás előtt, hogy ezzel is bebiztosítsa a győzelmét. A Jobbik valójában már nem egy létező párt, hanem egy teljesen leépült baráti kör.

Beszédes volt, hogy Jakab Péter a tisztújításon elmondott beszédében azt hangoztatta, hogy ő sem érti, miért választották újjá, hiszen az egyetlenegy dolog, amit még fel tud mutatni, hogy nem szűnt meg a Jobbik. Ez a kijelentés is jól mutatja, hogy egy kudarcos politikus

– tette hozzá Deák Dániel.

Ezért nem kritizálják Jakabot a szexbotrány miatt

Deák szerint már a választási kampányban is a DK tagozata volt a Jobbik, Jakab minden kérdésben összehangolta a lépéseit Gyurcsánnyal. Jól példázza ezt az április 3-i éjszaka, amikor a hatalmas bukás után Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter is Márki-Zay Pétert tette felelőssé a vereségért – írják.

A Jobbiknak már nincsen érdemi szavazótábora, így nem is nagyon tudnak önállóan politizálni, a mostani parlamenti helyeiket is kizárólag Gyurcsánynak köszönhetik, önerőből még csak be sem jutottak volna a parlamentbe.

A szexbotrány egy látlelet a Jobbik erkölcsi állapotáról és arról, hogy már egyáltalán nem nevezhető komolyan vehető pártnak. Meglepő, hogy egyetlenegy baloldali politikus sem határolódott el Jakabéktól, ami mögött az állhat, hogy tudják, ha Jakabot kritizálnák, akkor Gyurcsány egyik kitartottját kritizálnák, így inkább nem teszik – mondta az elemző.

„Jakabon röhög az egész internet”

Jakab Péter egy többszörösen bukott, leszerepelt politikus, aki gyakorlatilag önálló mémmé vált, rajta röhög az egész internet.

Mivel ismét megválasztották, és továbbra is ő fogja fémjelezni a Jobbikot, szinte kizárt, hogy innen már felálljon a párt, egy elhúzódó haldoklás várható – vélekedett Deák Dániel.

A végső kegyelemdöfés a 2024-es EP-választás lehet, amelyen mindenki számára látható lesz, hogy a Jobbiknak valójában nincsenek szavazói, azok vagy a Fidesznél, vagy a Mi Hazánknál kötöttek ki. Mivel Gyurcsány célja az MSZP–SZDSZ-koalíció mintájára létrehozandó DK–Momentum-koalíció, így a 2024-es EP-választás után Jakabnak döntenie kell, hogy melyik formációba olvasztja be véglegesen a Jobbikot, ha a 2026-os választáson is be akar majd kerülni a parlamentbe – zárta az elemző a mondandóját.

Borítókép: Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője napirend előtt felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. március 10-én.