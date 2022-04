Sajnos már megszokottá vált, hogy semmifajta egyeztetésre nem hívtak minket Karácsony Gergely újabb autós ellenes ötletéről

– hangsúlyozta a Magyar Nemzet megkeresésére a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. Láng Zsolt a főpolgármester választási kampányban eltitkolt tervére reagált, miszerint autómentes lesz a pesti alsó rakpart belvárosi, Lánchídtól kezdődő teljes déli szakasza.

Karácsony Facebook-posztjában korábban úgy magyarázkodott, hogy a rakpart fejlesztése csak jövőre, az M3-as metró átadását követően folytatódik, éppen azért, hogy minél kevesebb egyidejű korlátozás nehezítse a közlekedést.

Láng Zsolt erről úgy fogalmazott: azt még nagyobb problémának látja, hogy a környéken élőkkel sem egyeztettek.

– Vajon mit szólnak azok, akiknek utcáiba terelik a rakpart forgalmát? Elfogadhatónak tartják-e, hogy egyik napról a másikra kétszer, vagy inkább háromszor annyi autó araszol majd az ablakaik alatt lépésben? – tette fel a kérdéseket a frakcióvezető, aki szerint nem tudni, hogy az autómentes pesti rakpartszakasz hogyan befolyásolná a főváros többi részén a forgalmat, mennyiben hatna mindez a már amúgy is elviselhetetlen mértékű közlekedési dugókra és a légszennyezettségre.

Láng Zsolt szerint szükség lenne egy komoly hatástanulmányra, társadalmi egyeztetésekre, ilyen beavatkozásnál nem elég az ötletelés, a látványpolitizálás.

Karácsony Gergely ugyanolyan, mint a főnöke, Gyurcsány Ferenc, aki mást mondott a kampányban és más csinált utána. A főpolgármester a választási kampányban eltitkolta az újabb autóellenes terveit, amelyek saját bevallása szerint sem találkoznak a többség akaratával

– tette hozzá a Fidesz–KDNP budapesti frakcióvezetője.

Karácsony Gergely imént említett terve nem az első intézkedése, amely az autósok ellen szól: már választási kampányában is arról beszélt, hogy csökkenteni kell az autóforgalmat és az alternatív közlekedési módokat kell támogatni Budapesten. Intézkedései között szerepelt többek között az, hogy egyik napról a másikra megjelentek a biciklisávok 2020 tavaszán, az egyébként is forgalmas Nagykörúton elvett egy sávot az autósoktól, illetve csökkentette a járdák szélességét.

Ezek mellett a főváros elvett egy sávot az gépkocsiktól a Hegyalja úton is, mivel a Lánchíd felújítása miatt buszsávot alakítottak ki.

A különböző felújítások – mint a Blaha Lujza tér, Lánchíd, pesti rakpart – ütemezése sem tett jót, a közlekedési fennakadások bizonyos napszakokban állandósultak. Ugyanakkor Karácsony Gergely korábban többször hangoztatta, hogy a dugókról egyébként is az autósok tehetnek, és inkább szálljanak ki járműveikből.

Kockázatos a rakpartlezárás Budapesten az észak–déli autós közlekedést első sorban a két rakpart biztosítja – emelte ki Vida Gábor közlekedésbiztonsági szakértő a Magyar Nemzet megkeresésére. Mint fogalmazott, ha ebből az egyiket megszüntetjük, akkor az addig ott folyó jelentős forgalom utat keres majd magának. A közlekedésbiztonsági szakértő hangsúlyozta: olyan és akkora áteresztő képessége nincs a belvárosi utaknak, mint a rakpart. – Az alsó rakpart lezárásával az észak–déli a forgalom nem fog jelentősen csökkenni, mert az autósok a mellékutakat favorizálják majd, ami azt eredményezi, hogy lassabb lesz a haladás és megnövekednek a dugók – jegyezte meg. Vida Gábor elmondta azt is: mivel a járművezetés összetett dolog, a vezető fontos része a közlekedésnek és ilyen szituációkban fontos tényező, hogy ki hogyan próbálja a fennakadásokból adódó stresszhelyzetet kezelni, amely nem egy hagyományos vezetési szituáció. A szakértő szerint a megszokottól eltérő megoldások választása a balesetek kockázatát is megnöveli. Vida Gábor hozzátette azt is: a mellékutcák, ahova vélhetően a forgalom terelődik majd, balesetveszélyesebbek, ugyanis ott nagyobb gyalogosforgalomra kell számolni és több a parkoló jármű is.