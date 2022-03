Orbán Viktor miniszterelnök a NATO-csúcsot követően közölte:

Hosszú tárgyalások fejeződtek be néhány pillanattal ezelőtt. Nehéz szülés volt, de sikeres. A magyar álláspontot és a nemzeti érdeket sikerült érvényesítenünk.

Kifejtette: Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába, elfogadták, hogy fegyvereket sem küldünk, sőt, Magyarország területén sem haladhatnak keresztül fegyverek Ukrajna területére. Ezt azért tudtuk elfogadtatni, mert

a NATO-nak az lett a közös álláspontja, hogy a legfontosabb közös NATO-cél az, hogy a háború semmiképpen se lépjen túl Ukrajna határain, ezért elvetettük a légtérzár gondolatát is - jelentette ki Orbán Viktor.

Egy Ukrajna feletti légtérzár azonos lett volna a légi háborúval, de ez nem fog megtörténni, és ez jó hír Magyarország számára. Hozzátette: döntöttünk a Magyarországgal szomszédos Közép-európai országok megerősítéséről is, Lengyelországról, Szlovákiáról, Magyarországról és Romániáról. Ide védelmi céllal települnek majd NATO-erők.

Siker Magyarország számára, hogy a NATO álláspontja érvényben maradt, nem hadviselő fél Oroszország és Ukrajna háborújában, nem is akar hadviselő fél lenni. Mindent meg kell tenni azért, hogy ez a háború ne eszkalálódjon

- értékelte a NATO-csúcstalálkozón hozott döntéseket Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter kifejtette: fontos döntést hozott a NATO a keleti szárnyának megerősítésével kapcsolatban, összesen 8 harccsoport jön létre a keleti tagállamokban, közülük egyik lesz az a magyar zászlóalj, amelyet Magyarország, a Magyar Honvédség már korábban létrehozott.

Szijjártó Péter hozzátette:

a magyar vezetésű zászlóaljba most megnyitottuk a lehetőséget, hogy más országok harccsoportjai is csatlakozzanak, 5 ország már jelezte is szándékát: az Egyesült Államok, Törökország, Horvátország, Montenegró és Olaszország.