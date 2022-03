Holnap NATO-csúcs. A NATO jelenlegi hivatalos álláspontja az Ukrajnában zajló háborúról teljes mértékben egybeesik a magyar nemzeti érdekkel: a NATO nem hadviselő fél és mindent meg kell tennünk, hogy ne is legyen az. A NATO mint szövetség nem szállít fegyvereket és el kell érnünk, hogy ez a háború ne terjedjen túl Ukrajna határain - írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Hozzátette: reméljük, hogy ez marad a hivatalos álláspont a holnapi csúcs után is. Sajnos az elmúlt időszakban felmerült több veszélyes javaslat is. Világosan és őszintén kell beszélnünk: a légtérzár Ukrajna fölött légi háborúhoz, “békefenntartók” telepítése Ukrajnába pedig szárazföldi háborúhoz vezetne a NATO és Oroszország között. A legfontosabb feladat, hogy ezt elkerüljük. Mindent megteszünk azért holnap is, hogy megvédjük Magyarországot és garantáljuk, hogy hazánk ne keveredhessen bele ebbe a háborúba.