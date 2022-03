Orbán Viktort is több alkalommal titulálta árulónak Márki-Zay. A legképtelenebb állítása volt, hogy a magyar kormányfő egy személyben felelős az ukrajnai háborúért, s hogy a miniszterelnök a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott egyeztetésen is az összecsapásokat készítette elő. Ugyanakkor azt is mondta, hogy Orbánra azért sértődött meg Putyin, mert a magyar kormányfő nem teljesítette az orosz elnök kérését. Márki-Zay ugyancsak árulásnak nevezte, hogy hazánk nem enged át a területén Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányokat.

Pártburjánzás

Az általa beharangozott pártalapítás kapcsán ugyancsak a saját szavait cáfolta Márki-Zay a JelenValónak: „Nem jelentettem be új párt alapítását. Azt már három éve bejelentettem. Most annyit kértünk, hogy akinek nincs pártja, az várjon türelemmel. Most szavazzon az ellenzéki összefogásra, én azért dolgozom, hogy ez a hatpárti koalíció győzze le Orbán Viktort. Majd utána ráérünk pártot alapítani.” Ezzel szemben március elején arról beszélt, hogy egy új konzervatív párt szervezését indították be, és a Gémesi György vezette Új Kezdetet, valamint a Pálinkás József nevével fémjelzett Új Világ Néppártot egyesítenék.

– Ennek a két pártnak az egyesítésével és nagyon sok, akár a Mindenki Magyarországáért Mozgalomban (MMM), akár azon kívül politizáló vagy aktivistaként dolgozó jobboldali, szabadelvű, keresztény embernek a részvételével egy magyarországi Európai Néppárt-tagpártot mindenképpen szeretnénk felépíteni, van egy ilyen törekvés

– jelentette ki Márki-Zay Péter az Inforádió Aréna című műsorában. Figyelemre méltó, hogy a hat pártból és az említett MMM-ből álló szivárványkoalíció összefogására nemrégiben már létrehoztak egy politikai szövetséget Egységben Magyarországért néven. Még a baloldalon is több szakértő értetlenkedve fogadta, hogy Márki-Zay mindössze néhány héttel a választás előtt állt elő egy további újabb párt ötletével. Czeglédi Zoltán elemző egyenesen politikai analfabétának, illetve politikai antitalentumnak nevezte a baloldal kormányfőjelöltjét.

Deviáns melegek

Márki-Zay a homoszexuálisokat is rendszeresen sértegeti. A JelenValónak adott interjúban szóba került Az ördög ügyvédje nevű botrányblog is, amelyről korábban a baloldali jelölt tudni vélte, hogy majd három homoszexuális miniszterről készített lejárató anyaggal áll elő. Miután ez elmaradt, Márki-Zay összeesküvés-elméletekkel próbálta elterelni a figyelmet arról, hogy nem vállalta a felelősséget azért, hogy álhírek terjesztésével próbált több személyt is meghurcolni. – Sok olyan ügyről tudunk, ahol a Fidesz és valamely ellenzéki párt vagy politikus paktumot kötött, ebben semmi meglepő nincs. Lehet, hogy most az „ördög ügyvédjével” is ez történt – hangoztatta a JelenValónak.