Gulyás Gergely kiemelte: egy olyan magas színvonalú oktatási intézmény fejlesztése, mint a budai ciszterci gimnázium, éppúgy érdeke az országnak, Budapestnek, mint ahogy magának az iskolának.



A miniszter megköszönte a ciszterci rendnek, hogy az iskola működtetésével hozzájárulnak ahhoz, hogy hosszú távon is legyenek, akik "nemzetben gondolkodnak", akiknek egyéni sorsukon túl a nemzet, az ország sorsa is fontos.



Azt is megköszönte a rendnek, hogy olyan iskolát működtet, ahova sok szülő íratja be szívesen a gyermekét.



Hozzátette: a rendszerváltoztatás óta nagy utat tettek meg az egyházi iskolák. Büszkék lehetnek arra, hogy a kormány nem tudta úgy növelni az egyházi fenntartású iskolák számát, hogy ne legyen ezekben még mindig nagyobb túljelentkezés, mint amekkora az államiakban van.



Gulyás Gergely szólt arról is: az oktatáshoz hozzátartozik a mindennapos testedzés is, ezért ragaszkodik a polgári kormány következetesen a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosításához az iskolákban.



Simicskó István, a XI. kerület KDNP-s országgyűlési képviselője arról beszélt: az új sportcsarnokkal és a gimnázium mellett lévő Szent Imre-templom felújításával megszépült Újbuda szíve.



A kerület büszke arra, hogy ilyen épületegyüttese van, és büszke a ciszterci gimnáziumba járó diákokra is - mondta, hozzátéve, tapasztalatai szerint az egyházi iskolákban végzett fiatalok hite és értékrendje is stabil.



A KDNP frakcióvezetője szólt arról is: a sport fontos eszköze a nevelésnek, formálja a gyerekek jellemét, "fair play-re", sportszerűségre nevel.



"Ha pedig a sportból áthozzuk a sportszerűséget a mindennapjainkba, akkor emberibb életet élhetünk" - tette hozzá Simicskó István.



Az új épületet Bérczi László Bernát ciszterci apát áldotta meg. Az apát köszönötjében úgy fogalmazott: "elődeink bátorságának és hitének talaján állunk ma itt".



Azt mondta, nagyot kellett álmodni, amikor a rend az XX. század elején, "egy égszakadással jellemzett történelmi korban" elindította budapesti iskoláját, de hajtotta őket a hit, hogy a jó célhoz megadatik a kegyelem és minden szükséges földi eszköz.



Hozzátette: nagyot álmodott az apátság 2017-ben is, amikor az új sportcsarnokot tervezni kezdte. Elmondta: az iskola "régóta görgetett problémái" a sikeréből fakadtak, az eredetileg 600 főre és heti két testnevelésórára méretezett iskolaépületet az utóbbi 20 évben egyértelműen kinőtte az intézmény. Ehhez az álomhoz csatlakozott a kormány, három kormányrendelettel összesen 6,5 milliárd forinttal támogatva az új épület megvalósítását.



Az új sportcsarnokkal az összes sportteret az iskolán kívülre helyezve a gimnázium "fellélegezhet" - mondta Bérczi László Bernát.



A sportcsarnok átadása a Miniszterelnökség és a gimnázium csapatának futballmérkőzésével zárult.



A 3700 négyzetméteres sportcsarnokot Peschka Alfréd tervezte. A neobarokk iskolaépületet és - a Villányi út felől nézve - a bal oldalán elhelyezkedő, modern, látszóbeton homlokzatú sportcsarnokot egy üveghíd köti össze.



A sportcsarnok földszintjén egy két szint belmagasságú kézilabdapálya, valamint - egymás fölött elhelyezve - két normál belmagasságú edzőterem található. A felső szinten szintén egy - az alsónál nagyobb - sportpálya van, százötven fős lelátóval. A mosdók, öltözők, tanári szobák a földszinten és az első emeleten lettek kialakítva.



A sportközpont alapkövét 2018 márciusában tették le.



A sportcsarnok építésével párhuzamosan az iskolaépület korábban sport funkciót ellátó helyiségeit ebédlővé, könyvtárrá, illetve tantermekké alakították át.



A budai ciszterci gimnáziumot 1912-ben alapította a rend, az oktatás ekkor a fővárostól - ideiglenesen - megkapott tantermekben folyt. Az iskola Villányi úti épületének alapkövét 1927-ben tették le, a Wälder Gyula által tervezett épületet két évvel később adták át. A gimnázium néhány év alatt az ország egyik legjobb középiskolájává vált, az 1940-es évekre a tanulólétszám elérte a nyolcszázat.



A kommunizmus idején a ciszterci rendtől elvett intézmény József Attila Gimnáziumként működött. A rendszerváltás után, 1992 szeptemberétől volt ciszterci osztály a gimnáziumban, 1997-ben pedig újraindult a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium. Az iskolának jelenleg kilencszáz diákja van.

