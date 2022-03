A sikeres védekezésnek és a magas átoltottságnak köszönhetően a járvány ötödik hulláma leszálló ágban van, csökken a kórházi ellátást igénylő betegek száma, így az egészségügyi szolgáltatások is visszatérhetnek a normál működésükhöz - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.



Az új koronavírusos betegek ellátása az erre kijelölt kórházakban zajlik, a járvány miatt halasztott műtéteket és kezeléseket a kórházak folyamatosan végzik, és emellett a továbbiakban is biztosítják az kórházi oltópontok működését - olvasható a minisztérium közleményében.



A kormány arról is döntött - írták -, hogy jövő hétfőtől megszűnik a kötelező maszkviselés, ez alól a kórházak kivételek.



Közölték azt is: Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere mentesítette a koronavírusos betegek ellátása alól azokat a kórházakat, ahol a koronavírusos betegek ellátására elkülönített ágyszám 50 százalék alatt van.

A koronavírusos betegek ellátását az Országos Kórházi Főigazgatóság az irányító intézmények bevonásával a szükségletekhez igazodva rugalmas kapacitástervezéssel osztja fel az irányítási egységbe rendelt kórházak között.



Az enyhítés az Országos Mentőszolgálatra nem terjed ki, a betegszállításban továbbra is minden mentőegységnek részt kell vennie - áll az Emmi közleményében.

Borítókép: Orvos és ápolók beteget látnak el a Jósa András Oktatókórház COVID-intenzív osztályán Nyíregyházán 2020. november 25-én.