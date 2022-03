Soltész Miklós elmondta, a koordinációs tanács nagyon kér mindenkit, hogy lehetőség szerint tartós élelmiszert, pelenkát és gyermekápolási cikkeket adományozzanak, mert erre van a legnagyobb szükség.



Nagyon kérte egyben, hogy lejárt szavatossági idejű élelmiszert ne küldjön senki.



Azt is kérte a koordinációs tanács elnöke, hogy a határ menti öt település segítségpontjaira ne vigyenek adományokat, mert azok már az ottani raktározást és a munkavégzést is akadályozzák. Ha valaki még is a határhoz szeretne adományt eljuttatni, akkor azt az Aranyosapáti raktárba vigye – tette hozzá.



Akik nem akarnak ekkora utat megtenni, azok keressék a karitatív szervezeteket. A nemzetközi és a nagy cégek felajánlásait a kormány a DHL raktárában tudja fogadni – fűzte hozzá a koordinációs tanács elnöke.



A 1357-es adományvonal és a 11711711-22222222-es számlaszám, amelyen az ukrajnai háború elöl menekülőket lehet pénzbeli adományokkal támogatni, folyamatosan működik – jegyezte meg az államtitkár.

Borítókép: az orosz-ukrán háború elől Ukrajnából menekülő emberek a tiszabecsi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolánál kialakított segítségponton 2022. március 10-én (Czeglédi Zsolt/MTI)