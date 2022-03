Bakondi György kifejtette: idén mostanáig több mint 30 ezer illegális határátlépőt fogtak el. Ez több mint a tavalyi év hasonló időszakában - jegyezte meg, hozzátéve: összesen 260 embercsempész ellen indult eljárás.



A főtanácsadó rámutatott: most az is jól látható, hogy milyen, amikor asszonyok, gyermekek, öregek menekülnek, s milyen az, amikor fiatal férfiak érkeznek a határokra iratok nélkül, rátámadva a rendőri erőkre.



Bakondi György kitért arra is, hogy az ukrajnai háború elhúzódása, annak Ukrajna nyugati területére való kiterjedése miatt még az ENSZ által korábban becsültnél is többen kereshetnek menedéket más országokban, köztük Magyarországon is.

Borítókép: Bakondi György (MTI/Bruzák Noémi)