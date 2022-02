Mráz Ágoston Sámuel kiemelte: a beszéd nemcsak több témáról szólt, de többműfajú is volt.

Orbán Viktor kormányfőként és miniszterelnök-jelöltként egyszerre szólt a választókhoz és a gondolkodó állampolgárokhoz, akik a mélyebb összefüggéseket keresik a politikai miértekre. Egyszerre engedett betekintést a kormányzat stratégiai gondolkodásába és mondott el egy kampánybeszédet, hiszen hét hét múlva Magyarországon választás lesz

– fogalmazott az elemző, hozzátéve, Orbán Viktor azért foglalkozott az átlagosnál többet a baloldallal, mert a baloldal a kihívója a választáson.

Orbán Viktor azt is megerősítette – folytatta –, hogy Magyarország Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon politikájának folytatásával csak hátramenne, mivel ez a két ellenzéki politikus semmit nem tanult a hibáiból, tehát ugyanott folytatnák, ahol abbahagyták 2010-ben. A kormányfő emellett azt is üzente, hogy

habár Márki-Zay Péter mosolyog a plakátokról a választókra, de észre kell venni, hogy mögötte ki a főnök, ki az, aki irányítja a politikát

– mutatott rá a Nézőpont Csoport vezetője. Mint mondta, míg Márki-Zay Péternek sem pártja, sem frakciója nem lesz a következő parlamentben, addig a Gyurcsány Ferenc vezette DK várhatóan a baloldal legnagyobb ereje lesz az új Országgyűlésben. Az igazi kihívó tehát nem a „gombaszakértő”, hanem aki mögötte áll és irányítja a döntéseit – húzta alá.

Mráz Ágoston Sámuel arra is kitért, hogy

Orbán Viktor beszéde egyben a gyermekvédelmi törvényről szóló népszavazás kampányának a kezdete is volt, hiszen a választóknak április 3-án ebben a nagyon fontos kérdésben is dönteniük kell.

A szakértő kemény kampányra számít, mert szerinte a voksolás a megmaradásról, egzisztenciáról szóló harc is lesz, túl az ideológiai küzdelmen. Kiemelte, a voksolás a baloldal jövőjéről is szól, mert ha most ismét kikap a baloldali formáció, akkor Gyurcsány Ferencnek is lehet nehézsége a befolyásának megőrzésében.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Koszticsák Szilárd/MTI)