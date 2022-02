Olaszországban kiemelt figyelmet kap hetek óta annak a két fiatal tunéziai nőnek a története, aki migránshajóval Lampedusa szigetén kötött ki, majd Európa nagyvárosaiból közösségi oldalakon keresztül hirdeti új élete "csodálatosságát". Közösségi oldalaikat kétmillióan követik.

A fiatalok körében leggyakrabban használt közösségi oldalakon közölték például azt is, hogyan és milyen körülmények között keltek át a tengeren Tunéziából Lampedusa szigetére. Az utat motoros csónakon tették meg, több mint húsz fős csoporttal.

A 21 éves Chaima Ben Mahmoude arról számolt be, hogy a tenger viharos volt, nagy hullámokat vetett és eluralkodott rajta a félelem. "Imádkoztunk, és felkészültünk a halálra. Amikor azt mondták, hogy olasz vizekre érkeztünk, nem tudtuk elhinni" - írta. Majd hozzátette, hogy a munkanélküliség miatt hagyta el a hazáját, és az átkelésért 1300 eurót fizetett.

Társa, a 18 éves Sabee al Saidi már az átkelés idején is videókat készített az afrikai férfiakkal zsúfolt csónakban. Ő is illegális tunéziai bevándorlóként kötött ki Lampedusán, ahol a migránstáborban, majd a karanténhajón is tréfás, nevetős videókat posztolt, amelyeken táncolt is.

A két fiatal nő ezt követően továbbjutott először más olaszországi városokba, majd más európai országokba is, ahonnan "luxuséletről" számolt be: drága autókkal, márkás ruhákban, turista- látványosságok előtt, például a párizsi Eiffel-toronynál készítettek magukról felvételeket.

Életútjukat a The Telegraph című brit napilap kísérte végig, hangsúlyozva, hogy "csodálatosként" reklámozzák azt az utat, amely minden évben több ezer ember halálát okozza.

A történetet az olasz sajtó is felelevenítette, hangsúlyozva, hogy Sabee al Saidi tavaly érkezett az olasz partokra, két hetet karanténhajón töltött, és nem sokkal azután már a többi között Ferrara és Bologna városából jelentkezett be a közösségi oldalakon.

A jobboldali ellenzéki párt, az Olasz Testvérek (FdI) képviselője, Augusta Montaruli a parlamentben Luciana Lamorgese belügyminisztert kérdezte a Tunéziából érkezett, tehát gazdasági bevándorlónak számító nővel kapcsolatban.

"Hogyan egyeztethető össze ennek a lánynak az internetes profilja bármilyen oltalmazási kérelemmel?" - tette fel a kérdést a képviselő, aki azt tudakolta a tárcavezetőtől, hogy vajon a tunéziai lány milyen engedéllyel hagyta el a migránstábort, valamint milyen védettségi igazolással közlekedett Olaszországban. Luciana Lamorgese nem adott választ, és a római kormány sem reagált a sajtóban megjelentekre.

A Telegraph cikkére reagáló olasz újságok ismételten hangsúlyozták, hogy a lányok az emberkereskedőknek dolgoznak az Európába történő bevándorlás reklámozására.

A Mediaset olasz médiacsoport egyik televíziós csatornájának a "Dritto e rovescio" (Színe és visszája) című politikai-közéleti műsora még december 2-án interjút készített Sabee al Saidival és a szintén Olaszországban tartózkodó fiútestvérével. A fiatal lány elmondta, hogy azért érkezett Európába, mert influenszer (közösségi médiában véleményeket befolyásoló személy) akart lenni. Arra a kérdésre, hogy a migráció "halálútjain" miért készített vidám videókat, azt válaszolta, hogy a boldogságát akarta kifejezni Olaszországba érkezése miatt.

"A videóimnak semmi köze a mások halálához" - hangoztatta Sabee al Saidi.