Több hatóság is hozzáfogott már ahhoz, hogy áttekintse, miként pályázott éveken át uniós pénzekre a Cseh Katalin momentumos képviselőhöz és családjához is kapcsolható cégháló. A gyanús pályázatok miatt tavaly a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárást indított, ennek végén pedig feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV).

A Mediaworks Hírcentrumának információi szerint a GVH a Mondat Kft., az Uniotech Kft., a Holotech Kft. és Cseh Katalinék családi cége, a Pannónia Nyomda Kft. között talált kétséges kapcsolódási pontokat. A versenyhatóság egy cseh társaság, a Bergman and Mülstein s.r.o. szerepét is megvizsgálta, s végül arra jutott:

a vállalkozások egy érdekkörbe tartozhatnak. Erre utal, hogy székhelyüket, fióktelepeiket közös címre jegyezték be, s hogy a tulajdonosok kapcsolatban álltak egymással, akár lakcímük is azonos volt.

A Mediaworks Hírcentruma úgy tudja, a több uniós pályázatot is áttekintő GVH szerint a cégháló működése kapcsán felmerülhet a költségvetési csalás gyanúja. Emellett pedig az, hogy

az ügy szereplői bűnszervezetként működhettek: a résztvevők speciális munkamegosztás mentén, folyamatosan, üzletszerű módon, rendszeres haszonszerzés céljából követhették el bűncselekményeiket.

A Cseh Katalinékhoz is köthető cégháló kétes pályázatai miatt mások is feljelentést tettek a NAV-nál, így például Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő. Mint arról a Mediaworks Hírcentruma korábban beszámolt, a hatóság költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz, tavaly házkutatást is tartott az ügyben. Az adónyomozók ezután, az év elején azt valószínűsítették, hogy az érintett vállalkozások tíz pályázaton teljesen, vagy legalább részben ugyanazzal a fejlesztéssel vettek részt. A NAV-osok – egyebek mellett – körbeszámlázás nyomaira is bukkantak.

Mivel a kétséget ébresztő ügyekben a cseh vállalkozás neve is előkerült, ezért a NAV kezdeményezte, hogy az ügyészség forduljon jogsegélykérelemmel a cseh vádhatósághoz. Cseh banki adatok, adóbevallások és különféle szerződések segíthetnek tisztázni az ügy még homályos részleteit.

A Cseh Katalinék körüli botrány tavaly nyáron pattant ki, amikor a sajtó kiderítette: a baloldali politikushoz, illetve a családjához köthető Pannónia Nyomda Kft. is tagja annak a cégcsoportnak, amely szisztematikusan összejátszva, gyanús körülmények között mintegy 4,8 milliárd forintnyi uniós pályázatot nyert el.

A pályázatok miatt az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF is eljárást indított.

Borítókép: Cseh Katalin, a Momentum EP-listavezetője a Momentum Mozgalom eredményváró rendezvényén a Dürer Rendezvényházban az európai parlamenti (EP-) választás napján, 2019. május 26-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor