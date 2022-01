Orbán megy. Önálló egészségügyi minisztérium jön

– hirdeti óriásplakátjain a baloldal. Az egészségügy témáját Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt is hosszan fejtegette Simon Andrással legutóbbi, hét végi élő bejelentkezésében. A szokásos halálkampány és a kemény kritikák mellett a baloldal miniszterelnök-jelöltje kérdésre sem árult el túl sok részletet arról, mit tennének kormányra kerülve az egészségüggyel azontúl, hogy több pénzt adnának az ágazatnak, valamint magánellátókat vonnának be az állami rendszerbe. Márki-Zay konkrét választási ígéretet sem mert tenni, a megrendszabályozására mellé rendelt Simon András mondta ki, hogy semmilyen várólista nem lehet hosszabb hat hónapnál, ezt ígérik a baloldali pártok.

Egy érdekes névsort azonban elárult a baloldal jelöltje arról, hogy kik vesznek részt az árnyékminisztérium megalkotásában.

Márki-Zay Péter közölte ugyan, hogy nem neveznek meg árnyékminisztereket vagy államtitkárokat, de szavai alapján arra lehet következtetni, hogy az egészségügy átalakításának tervei egy DK-s háziorvosnál, Komáromi Zoltánnál futnak össze - írja a Magyar Nemzet. A baloldali előválasztáson a XII. kerületben elbukó politikusjelölt rendszeresen szerepel a médiában. A koronavírus-járvány alatt leginkább az a nyilatkozata híresült el, amikor a keleti vakcinákat támadva azt mondta: vitatkozna azzal, hogy bármelyik vakcina jobb lenne, mint a megbetegedés.

A jelenleg a DK egészségpolitikusaként szereplő Komáromi Zoltán azonban nem most kezdte a politizálást, korábban az Együtt tagja volt, innen a 2018-as választások előtt távozott, majd a választási végeredmény megismerése után csatlakozott a túlélő Gyurcsány-párthoz.

A Bajnai Gordonék által létrehívott politikai tömörülésben is együtt politizáltak Falus Ferenccel, akit a minipárt 2014-ben főpolgármesternek jelölt (Falus végül nyakon öntötte magát egy vödör jeges vízzel, majd visszalépett). Márki-Zay felsorolásában egyébként Falus Ferenc is szerepel mint az egészségügyi programért felelős stáb tagja. Falus 2010 előtt országos tiszti főorvos volt. Komáromi Zoltánnal már ekkor is szorosan együttműködtek, a DK-s doktor volt az országos tiszti főorvosnak a tanácsadója a háziorvosokkal kapcsolatos ügyekben.

Komáromi elkötelezettségét mutatja, hogy 2008-ban aláírásokat gyűjtött a vizitdíj mellett, nem véletlenül, hiszen a Gyurcsány-kormány egészségügyi minisztere, Horváth Ágnes nevezte ki országos háziorvosi szakfelügyelőnek. Az MSZP–SZDSZ mellett kiálló háziorvos el is ismerte, hogy pozí­cióban van, de továbbra is azt állította, hogy politikától független. A vizitdíj kérdésében végül a Fidesz által kezdeményezett népszavazás döntött, több mint hárommillióan mondtak nemet a baloldal sarcára.

Szintén dolgozott a Gyurcsány-kormányoknak Lantos Gabriella, akit kabinetje harmadik tagjaként említett Márki-Zay Péter.

Az egészségügyi menedzser 2010 előtt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kommunikációs főigazgatójaként szerepelt rendszeresen a médiában. Ez az akkori Miniszterelnöki Hivatal alatt működő szerv az országba érkező uniós források elosztásáért felelt. Lantos Gabriella később a Róbert Károly Magánkórház operatív igazgatója volt. Nemrégiben pedig azzal került a hírekbe, hogy az Orbán-kormányt hibáztatta amiatt, mert két beteg gyerek belefulladt a Balatonba.

Pusztai Erzsébet nevét is említette Márki-Zay. A 90-es években MDF-színekben politizáló országgyűlési képviselő az Antall-, majd az első Orbán-kormányban is államtitkári posztig jutott, utóbb a 2002-es választásokon induló Centrum Párt környékén tűnt fel, miután az MDF pártszakadása során Szabó Ivánékkal tartott. Pusztai 2005-ben visszatalált a Dávid Ibolya vezette MDF-hez, legutóbb viszont a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom tagjaként tűnt fel.

A koronavírus-járvány alatt a médiá­ban is újra szerepelni kezdett mint járványügyi kérdésekben nyilatkozó infektológus.

A Márki-Zay által említett ötödik név Dózsa Csaba volt, ő az egyetlen, aki nem játszott jelentős politikai szerepet 2010 előtt, egészségügyi közgazdászként szokott nyilatkozni, rendszerint a kormány politikáját kritizálva.

Borítókép: Falus Ferenc és Gyurcsány Ferenc (Fotó: Soós Lajos)