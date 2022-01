Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány jogi szakértője az Origo megkeresésére reagálva értékelte Márki-Zay Péternek a halálkampányát. A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal miniszterelnök-jelöltjének célkeresztje ezúttal ugyanis a Fidesz időskorú szavazóira kerültek, a politikus őket jelölte ki aktuális ellenségnek, amikor arról elmélkedett, nem érti, hogy „mitől lett volna több szavazója a Fidesznek most, mint volt 2018-ban", mivel az időseket megtizedelte a Covid. Ifj.

Lomnici Zoltán szerint ez az idősekkel szembeni erős ellenszenv a baloldali média gerontofób kampányai miatt elfogadott gyakorlattá vált a baloldali pártoknál is, gondoljunk csak itt például a jobbikos kirohanásokra a „szájukon szennyvíz folyik...", illetve „csirkefarhát-kommandó", vagy éppen a mostani, a hódmezővásárhelyi polgármesterhez köthető „gyakorlatilag jó, ha a fideszes időseket tizedeli a pandémia" botrányok kapcsán.

Ifj. Lomnici Zoltán Márki-Zay Péter idősellenes kijelentését a baloldali hagyománnyal is magyarázta: „Polgári, konzervatív – és keresztény – nézőpontból tekintve, ez a gerontofób baloldaliság annak a politikai folyamatnak a megnyilatkozása, hogy a társadalmi és közéleti szférában a baloldal lassan mintegy százötven éve a hagyományos társadalmi létszemlélet és rend, és annak valamennyi intézménye ellenében, azok lebontása érdekében tevékenykedik. Ezt szolgálja a baloldalról folyamatosan érkező, egyre durvább módon családellenes, hagyományellenes, anarchista propaganda, amely idővel mindent és mindenkit félre akar söpörni, aki az útjába kerül – és ezért lát akadályt a magyar időskorúak közösségében is, mint a magyar polgári, nemzeti létünk egyik alappillérében is" – emelte ki a Századvég jogi szakértője.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter újévi köszöntőjében az immár szokássá vált „ostobázás" és „árulózás" mellett bűnbakképzésbe kezdett,

MOST ÉPPEN A FIDESZ IDŐSKORÚ SZAVAZÓIBAN TALÁLTA MEG AZT A TÁRSADALMI CSOPORTOT, AMELYET ELLENSÉGKÉPGYÁRTÁSRA HASZNÁLHAT FEL.

(Márki-Zay korábban a vidékieket bélyegezte meg és jelölte ki ellenségnek.)

A baloldali miniszterelnök-jelölt ezúttal arról beszélt, nem érti, hogy „mitől lett volna több szavazója a Fidesznek most, mint volt 2018-ban".

A közvélemény-kutatásoknak ellentmondó, sajátos nézőpontját pedig a következőképpen indokolta:

A Covid miatt is megtizedelt időskorú magyar lakosság nagyobb része szavazott a Fideszre,

de a fiatalok, akik most csatlakoztak az ellenzékhez, ők kormánykritikusok.

Márki-Zay Péter tehát halálkampányba kezdett. Az Origo kérdéseire reagálva ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány jogi szakértője értékelte a baloldal miniszterelnök-jelöltjének a halálkampányát.

A szakértő véleménye alapján:

Márki-Zay is tagja lett a gerontofób baloldali kórusnak.

Álláspontját ifj. Lomnici Zoltán a következőképpen indokolta: a hagyományos, konzervatív értékrendhez, a tradíciókhoz, saját vallásukhoz és a modern, felgyorsult globalizáció kulturális vonzásában hazájukhoz, szűkebb pátriájukhoz kitartóan ragaszkodó

IDŐSEBB HONFITÁRSAINK – ÉPP A RÉSZVÉTEL ÉS POLITIKAI „LÉLEKJELENLÉTÜK" OKÁN – MÁR RÉGÓTA NAGY DARAB SZÁLKÁT JELENTENEK A BALOLDAL SZEMÉBEN.

Az életkori megítélés politikailag diszkriminatív vonatkozásai a baloldali közbeszédben egyrészt szorosan kapcsolódnak egyfajta látens gerontofóbiához, másrészt azonban itt nem pusztán egy irracionális félelemről vagy gyűlöletről van szó az idős emberekkel szemben, hanem ez a dolog a baloldal számító „megfontolásaiban" mélyebb összefüggéseket mutat szociokulturális vagy választási vonatkozású kérdésekkel is – emelte ki.

A Századvég jogi szakértője magyarázatképpen hozzátette:

Bár a baloldali politikusok – és újságírók – egy része inkább akadályt, politikai veszélyt – saját értelmezésük szerint provincializmust – látnak az idősek képviselte nézetekben, a politikailag részben még igen aktívnak számító nyugdíjas korosztályokban, a többségi társadalom szemében az idős ember értéket képvisel.

„Akinek közéleti véleménye mögött egy élet munkája, tapasztalata, bölcsessége, tenni akaró szeretete és kiérlelődött gondolatai állnak, és akinek persze ugyanúgy vannak érzelmi válaszai is a fejében, szívében, amikor valamely közéleti történés kapcsán egy általános elgondolást, megítélést, véleményt kifejez" – fejtette ki ifj. Lomnici.

A Századvég szakértője ezzel kapcsolatosan kihangsúlyozta, hogy

A HAZAI BALOLDALI SAJTÓ IDŐSELLENESSÉGE PÉLDÁUL AZ UTÓBBI ÉVEKBEN EDDIG SOHA NEM TAPASZTALT MÉRETEKET ÖLTÖTT.

Erről tanúskodnak a radikális baloldali, anarchista szellemű 444.hu nevű portál egyes cikkei is. 2019-ben például arról cikkeztek Uj Péterék, hogy a New York-i és a Princeton Egyetem akkor publikált kutatói felmérése szerint a nyugdíjasok a legnagyobb fake news-terjesztők. Amint az írásban szerepel, az idős emberek képzettségtől, nemtől, rassztól függetlenül osztják meg az álhíreket, az egyetlen közös pontjuk a kutatásban az volt, hogy elmúltak hatvanöt évesek. A cikk többéves munkáról és 3500 fős reprezentatív mintáról ad számot, amivel érzékeltetni kívánják a felmérés tudományos jellegét. Ahogy a baloldali portál maga kommentálta ezt a témát: „Az évek számával drasztikusan növekszik a hajlam a kamuterjesztésre."

Ifj. Lomnici Zoltán emlékeztetett rá: Még 2015 szeptemberében, a migrációs válság csúcsidőszakában ugyancsak a 444.hu arról számolt be – nem kevés előítélettel megspékelten –, hogy „Bencsik András, Bayer Zsolt és nagyon sok nyugdíjas azért vonult" a Magyar Narancs hetilap „szerkesztősége elé, mert a lap szögesdrótból Hitler-bajuszt rajzolt Orbánnak."

A CIKK SZERZŐJE A NYUGDÍJASOKRA VALÓ UTALÁSSAL A TÜNTETÉS GYENGE, ERŐTLEN JELLEGÉT AKARTA HANGSÚLYOZNI, ÉS KÖZBEN EGY VOLT SZOCIALISTA KORMÁNYTAG „ŐRZIK A KERÍTÉST – ZSENIÁLIS KÉPALÁÍRÁS A CÖF TÜNTETÉSÉRŐL" CÍMMEL POSZTOLTA IS A PORTÁL FOTÓJÁT, AMELY A BALOLDALI LAP SZERKESZTŐSÉGE ELŐTTI KERÍTÉSNÉL ÜLŐ IDŐSEBB EMBEREKET ÁBRÁZOLT.

(Az „őrzik a kerítést" fordulatot a 444.hu használta, az akkor az illegális migrációval szemben a déli határon már hosszú hetek óta tartó, heroikus fizikai védekezésre utaló szellemeskedéssel.)

A Századvég szakértője továbbá arról beszélt:

EZ AZ IDŐSEKKEL SZEMBENI ERŐS ELLENSZENV AZÓTA MÁR ELFOGADOTT GYAKORLATTÁ VÁLT A BALOLDALI PÁRTOKNÁL IS, GONDOLJUNK CSAK ITT PÉLDÁUL A JOBBIKOS KIROHANÁSOKRA A „SZÁJUKON SZENNYVÍZ FOLYIK...", ILLETVE „CSIRKEFARHÁT-KOMMANDÓ" VAGY ÉPPEN A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERHEZ KÖTHETŐ „GYAKORLATILAG JÓ, HA A FIDESZES IDŐSEKET TIZEDELI A PANDÉMIA" BOTRÁNYOK KAPCSÁN.

Ami a kérdés morális, illetve közjogi részét illeti, az időskorúak fokozott erkölcsi és jogi védelmét már XIII. Leó pápa Rerum Novarum című enciklikája is kiemelt kérdésként kezelte. Az 1891-ben napvilágot látott szociális körlevél a Bibliából vezeti le az elesettek, a rászorulók, az időskorúak védelmének kötelezettségét. A pápai iránymutatás a XX. században számos formában öltött testet, az évszázad első harmadában egyfajta szociális törvényhozási hullám indult el Európában. Fokozatosan kiépült a betegség- és balesetbiztosítás, valamint a nyugdíj intézménye, Magyarországon az 1928. évi XL. törvény vezette be a kötelező öregségi, rokkantsági nyugellátást, illetve járadékot – fejtette ki ifj. Lomnici Zoltán, majd hozzáfűzte:

A második világháborút követően hazánkban lassanként kialakult az állami felosztó-kirovó nyugdíjrendszer, amelynek alapvető lényege, hogy a mindenkori aktív generációk befizetéseiből fedezik az inaktívak ellátását.

A szisztéma folyamatos korrekciók mellett a mai napig működik, hiszen, ahogy az Idősügyi Karta is megfogalmazta az első Orbán-kormány idején 2001-ben, Magyarországon az idős személyek jogosultak azokra az ellátásokra, amelyek az emberi élet méltó fenntartásához szükségesek. Jogosultak életük munkájával és a járulékbefizetéssel szerzett, tisztes életviszonyaikat biztosító nyugdíjra, s az ezt garantáló igazságos nyugdíjrendszerre.

Azokról, akik e méltó létfenntartáshoz szükséges jövedelemmel nem rendelkeznek, támogatásra szorulnak, kiterjedt szociális intézkedésekkel kell gondoskodni. Ez tegye lehetővé életvitelük fenntartását, szükségleteik kielégítését, az egészségügyi önálló ellátások igénybevételét.

Az állam garantálja az idős személyeknek azt a jogát, hogy a szociális alapellátásuk tartózkodási helyükön legyen biztosítva

– emlékeztetett rá a jogi szakértő.

Ezt követően ifj. Lomnici Zoltán idézett a Karta szövegéből, miszerint: „Az idős személyek teljes értékű polgárai az országnak. Szellemi, kulturális, szociális, gazdasági téren nyújtott hozzájárulásuk, családjaikat segítő tevékenységük érték a társadalom számára. Elő kell segíteni, hogy tapasztalataikat, tudásukat átadhassák a fiatalabb nemzedék tagjainak'.

„AZ IDŐS SZEMÉLYEKKEL SZEMBENI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS, ELŐÍTÉLET ÉS ELKÜLÖNÜLÉS KÁROS A TÁRSADALOM SZÁMÁRA, DE UGYANÍGY KÁROS ÉS MEGENGEDHETETLEN TÉVES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ RÉMISZTGETÉSÜK"

– zárta az idézetet.

Ifj. Lomnici Zoltán Márki-Zay Péter idősellenes kijelentését a baloldali hagyománnyal is magyarázta:

Polgári, konzervatív – és keresztény – nézőpontból tekintve, ez a gerontofób baloldaliság annak a politikai folyamatnak a megnyilatkozása, hogy a társadalmi és közéleti szférában a baloldal lassan mintegy százötven éve a hagyományos társadalmi létszemlélet és rend, és annak valamennyi intézménye ellenében, azok lebontása érdekében tevékenykedik.

„Ezt szolgálja a baloldalról folyamatosan érkező, egyre durvább módon családellenes, hagyományellenes, anarchista propaganda, amely idővel mindent és mindenkit félre akar söpörni, aki az útjába kerül – és

EZÉRT LÁT AKADÁLYT A MAGYAR IDŐSKORÚAK KÖZÖSSÉGÉBEN IS, MINT A MAGYAR POLGÁRI, NEMZETI LÉTÜNK EGYIK ALAPPILLÉRÉBEN IS"

– zárta mondanivalóját a Századvég jogi szakértője.