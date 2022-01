Az országos, középtávú előrejelzésük szerint változékony lesz az idő. Napsütésre, hózáporra is készülni kell. Hajnalonként lehetnek mínuszok, de napközben jellemzően fagypont felett alakul a hőmérséklet.

Hétfőn a nap nagy részében erősen felhős vagy borult időre van kilátás, de délelőtt a déli megyékben még több órára kisüt a nap.

A délután folyamán elszórtan várható eső, zápor, északkeleten havas eső, havazás is. Időnként megélénkül, néhol megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, de a szélvédett, fagyzugos részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet általában plusz 4 és 9 fok között alakul, de északkeleten pár fokkal hidegebb is előfordulhat.

Kedden több órára kisüt a nap.

Napközben néhol lehet hózápor, zápor, majd késő estétől az ország északnyugati harmadán fordulhat elő több helyen havazás, havas eső. A Dunántúlon még több helyen erős lesz a szél, majd délutántól mérséklődik a légmozgás. Hajnalban általában mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul a hőmérséklet, de szélcsendes, fagyzugos helyeken akár mínusz 8 fok is lehet. Kora délután általában plusz 1 és 6 fok közötti értékeket mérhetnek.

Szerdára virradóra több helyen várható havazás, havas eső, és pár centiméter friss hóréteg is kialakulhat.

Napközben - várhatóan a déli órákra - az ország keleti részén is megszűnik a csapadék. Napközben több-kevesebb napsütés valószínű szórványosan záporral, hózáporral. A Tiszántúl és az északkeleti megyék kivételével megerősödik, a Dunántúlon viharos széllökésekre is készülni kell. A minimumhőmérséklet többnyire mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, de a szélvédett, eleinte kevésbé felhős keleti tájakon mínusz 8 fok is lehet. A kora délutáni órákban általában plusz 5 és 10 fok közötti, a keleti határvidéken és az északkeleti megyékben viszont csak mínusz 1 és plusz 4 fok közötti értékeket mérhetnek.

Csütörtökön több órára kisüt a nap.

A nap második felétől nyugat felől vastagabb melegfronti felhőzet érkezik. Néhol zápor, hózápor előfordulhat. A Dunántúlon többfelé lesz erős a szél. A minimumok többnyire mínusz 4 és plusz 1 fok között várható, a fagyzugos helyeken mínusz 8 fok körül alakulnak. A maximumok általában plusz 3 és 8 fok között várhatók, de az északkeleti tájakon egy-két fokkal hidegebb is lehet.

Pénteken, szombaton és vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett néhol előfordulhat zápor, hózápor.

Pénteken még élénk, szombaton és vasárnap erős széllökések várhatók. Pénteken a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul, de a szélvédett fagyzugokban akár mínusz 8 fokot is mérhetnek. Pénteken kora délután többnyire plusz 5 és 11, az északkeleti határvidéken mínusz 1 és plusz 4 fok közötti értékeket mérhetnek. Szombaton hajnalban mínusz 3 és plusz 2, délután plusz 4 és 10 fok közötti értékek várhatók. Vasárnap a leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 2, napközben plusz 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.

Borítókép: illusztráció