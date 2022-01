A petíciót eddig 756-an írták alá azért, hogy megakadályozzák a Főváros kótyavetyélését, ráadásul az új tulajdonosnak nincs jó híre, miután ismert, hogy a szomszédos Disznófő Fogadót is ő vette meg. Ezen a telken pedig azóta egy kapavágás sem történt. Az ezen az ingatlanon található régi épület csak pusztul, pedig egykor gyakori vendég volt ott Vörösmarty és Blaha Lujza is… A telken ugyanis nemcsak a hangulatos 19. századi Disznófő Fogadó épülete található, hanem egy forrás is. A helyiek félnek, hogy a most értékesített Haggenmacher-villa is erre a sorsra jut.

Az épület teljes pompájában Fotó: Metropol/VT

A Városháza egy hónap alatt le is bonyolított mindent

November 23-án a főváros nyilvános értékesítési pályázaton eladta az ingatlant 400 millió forintért az Energott AG nevű cégnek, és az adásvételi szerződést december 21-én, karácsony előtt nem sokkal alá is írták. Az Energott Pomázi Csaba távhőmágnás vállalkozása– számolt be róla a VálaszOnline híroldal.

Az eladás jogszerűtlen volt?

A budapesti fejlesztésekért felelős államtitkár levélben szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a vásárlás szabályos kereteit tartsa be. Azaz, hogy a Magyar Állam élhessen a törvény adta elővásárlási jogával. Fürjes Balázs ráadásul előterjesztést készített a kormány számára, a villaépület és az azt körülvevő hatalmas park közhasznú felhasználására.

„Ha a kormány elfogadja javaslatomat és állami tulajdonba kerül a műemlék ingatlan, akkor kezdeményezem, hogy a kerületi önkormányzattal közösen találjuk ki, hogyan keltsük új életre a jobb sorsra érdemes műemléket” – írta Facebook-bejegyzésében Fürjes Balázs.

Baloldali politikusok is felemelték a szavukat

A Kétfarkú Kutya Párt elnöke Kovács Gergely, és Élő Norbert DK-s hegyvidéki képviselő is felemelte a szavát a műemlék megmentéséért. Úgy tűnik még a baloldalon belül is megosztó Karácsonyék figyelemre méltóan gyors és pazarló lépése.

Hosszú kalandos múltja van az épületnek

A zugligeti épület elődje és parkja történelmi fontossággal bír. Ezen a területen állt az egykori Istenszeme fogadó, amely az 1760-as években épült és gyakori vendége volt Kossuth Lajos. Olyannyira, hogy itt bujkált, majd 1837-ben itt is tartóztatták le, mint ellenzéki újságírót, tiltott cikkek szerkesztése és terjesztése miatt.

A fogadó helyén épült a Haggenmacher-villa, amely a 20. század közepétől kezdve már a főváros tulajdonában állt, aktív közösségi életnek helyet adva.

A Bivalyos Csárda is kiárusítás áldozata lett

A Metropol korábban beszámolt róla, hogy az 1930-as évek óta működő csárda épületét Óbuda baloldali önkormányzata a piaci árnál jóval alacsonyabban eladta. Lapunk értesülései szerint, többlakásos társasház épül a helyén.

Most a még öregebb, és hatalmas történelmi értékekkel rendelkező Haggenmacher-villa juthat erre a sorsra, amennyiben a budapestieknek vagy az államnak nem sikerül megmenteni.