Érdemes megnézni, hogy a világ legnagyobb átoltottságával rendelkező országban, a tízmilliós lakosságú Egyesült Arab Emírségekben hogyan alakulnak a járványadatok az omikron variáns terjedésével – írja a Növekedés.

Jelenleg a legmagasabb átoltottság ebben az Öböl-menti országban van, gyakorlatilag mindenki be van oltva.

Jóval 80 százalék feletti rátákat láthatunk Kubában, Kanadában, Chilében, Kínában, Szingapúrban, az európai országok közül pedig Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban és Máltán.

Az Our World In Data adatai mutatják, a lakosság milyen arányban oltatta be magát – az USA-hoz és az Európai Unióhoz képest – az első két oltással, illetve az emlékeztető, harmadik vakcinával: ebben is az Egyesült Arab Emírségek vezet.

Forrás: Növekedés

Az alábbi ábrán az eddig felvett harmadik védőoltás száma látható 100 főre:

Forrás: Növekedés

Az új fertőzések (felső ábra) és a koronavírus szövődményeihez köthető halálesetek (alsó ábra) számának alakulása lakosságarányosan:

Forrás: Növekedés

Eszerint az Egyesült Arab Emírségekben is látható az új fertőzésszámok emelkedése, a halálesetek azonban a nullához közelítenek.

Az alábbi ábra a koronavírussal összefüggő napi halálozások számát mutatja az Egyesült Arab Emírségekben:

Forrás: Növekedés

A fenti ábrán látható, hogy az oltások felvételével arányosan csökkent a halálesetek száma a koronavírus megjelenésétől kezdve január elejéig.

Az országban eddig 2165 fő hunyt el a koronavírus szövődményeiben.

Az országban a Moderna, a Pfizer, az AstraZeneca, a Szputnyik, a Szputnyik Light, és a Sinopharm védőoltásai elfogadottak.

