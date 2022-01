A politikus a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapban megjelent cikkben kifejtette, az omikron terjedése miatt ezt a kiegészítő, ideiglenes intézkedést a következő hetekben javasolják bevezetni a középiskolai osztálytermekben.

Az Egyesült Királyságot alkotó négy országból egyedül Angliában nem volt ajánlott a maszk használata az osztálytermekben. A napi fertőzési számok egyre magasabb értékei miatt, valamint azért, mert a pozitív tesztet produkálóknak legalább hét napig el kell szigetelniük magukat, az iskolák és más közszolgáltatások munkaerőhiánnyal küzdenek.

A kormány arra kérte a közszféra vezetőit: készüljenek fel arra a legrosszabb forgatókönyvre, hogy az elkövetkező hetekben a dolgozók negyede kiesik a munkából.

Zahawi szerint szükség lesz távoktatásra is, mivel a tanulók és a tanárok nagy számban lesznek kénytelenek önkéntesen karanténba vonulni. Hozzátette azonban, hogy a személyes tanítás továbbra is elvárt norma marad, és a vizsgák is a tervek szerint zajlanak majd januárban.

