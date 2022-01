Tavaly augusztusban, mint arról az Origo részletesen beszámolt kiderült, hogy a Momentum elnökségi tagja, Hajnal Miklós közgazdásznak adta ki magát eddig úgy, hogy csak egy nemzetközi érettségivel rendelkezett - írja az Origo.

A politikus éveken át hazudott, megtévesztve a XII. kerületet és a II. kerület egy részét magába foglaló Budapesti 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület polgárait. Fekete-Győr András, aki évekig a momentum vezető politikusa volt, azzal mentegette, hogy nem szükséges valakinek diplomával rendelkeznie ahhoz, hogy közgazdásznak nevezhesse magát.

Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó diplomabotránya miatt kénytelen volt beismerni a közösségi oldalán a baloldal hegyvidéki jelöltje, hogy nem rendelkezik közgazdász diplomával, és most azt állítja a baloldali sajtó segítségével, hogy ő korábban tévesen állította magáról, hogy közgazdász: egyszer az ATV műsorában, egyszer pedig 2017-ben, egy Hír TV-s vita során hivatkozott így magára. A valóságban ezzel szemben, hogy éveken keresztül minden fórumon így hivatkoztak rá. Például tavaly júliusban az Azonnali.hu-n is "közgazdász végzettségűként" mutatták be a diplomájáról következetesen hazudó Hajnalt. Az ügynek nincs semmilyen következménye a baloldal részéről.

Mint arról korábban az Origo részletesen beszámolt, tavaly augusztusban Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja, a baloldal hegyvidéki jelöltje évekig azt hazudta magáról, hogy rendelkezik abszolvált közgazdász diplomával, miközben a Gyurcsány-show előválasztási komédiája során feltöltött szakmai önéletrajzából kiderült, hogy tévesen próbálta megvezetni a közvéleményt.

A Momentum a botránnyal kapcsolatban úgy tájékoztatta kedden a 168.hu-t, hogy Hajnal Miklós soha nem hazudott a diplomájáról. Az előválasztás honlapjára feltöltött önéletrajzában is leírta, hogy az Oxfordi Egyetemi tanulmányait felfüggesztette, viszont itthon jogi tanulmányokat folytat. 2017-ben használta Hajnal Miklós a közgazdász kifejezést magára egy interjúban, ekkor az egyetemi tanulmányai utolsó évében járt, és már a legtöbb vizsgán túl volt. Azt nem állította soha, hogy okleveles közgazdász.

Ezzel szemben a valóság az, hogy Hajnal Miklós évekig úgy

HIVATKOZOTT MAGÁRA A BALOLDALI SAJTÓBAN TÖRTÉNT MEGNYILVÁNULÁSAI SORÁN, MINT AKI RENDELKEZIK KÖZGAZDASÁGI VÉGZETTSÉGGEL.

Állításával szemben például tavaly, 2021 júliusában az Azonnali.hu-n is "közgazdász végzettségűként" mutatták be a diplomájáról hazudó Hajnalt, amit azóta sem javítottak.

A közgazdász végzettségű Hajnal Miklós a Momentum Mozgalom elnökségi tagja, pártjának jelöltje a 2022-es ellenzéki előválasztáson a budai XII. kerületet és a II. kerület egy részét magába foglaló Budapesti 3. sz. országgyűlési egyéni választókerületben.

Ide kattintva elérhető a tavaly júliusi interjú.

Hosszú évek óta közgazdásznak hazudta magát Hajnal

Mindezek mellett Hajnal Miklós 2017. január 25-én az akkoriban baloldali Hír Televízióban, amikor Kemény Dénessel, a vízilabda-válogatott egykori háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitányával vitázott a budapesti olimpiai pályázatról, akkor a beszélgetés egy pontján HAJNAL SZEMREBBENÉS NÉLKÜL AZT MONDTA: „NYILVÁN, ÉN MAGAM IS KÖZGAZDÁSZ VAGYOK". A műsorvezető nem javította ki, mert nyilván nem ismerte a momentumos előéletét, és nem is feltételezte, hogy hazudik.

2021 februárjában az ATV stúdiójában a járványhelyzetről beszélgetve a műsorvezető ezekkel a szavakkal fordult Hajnalhoz: „DE VAN NEKÜNK EGY KÖZGAZDÁSZUNK IS". Ekkor sem érezte szükségét a pontosításnak, inkább magabiztosan „szakértett" tovább.

Sőt tavaly augusztusban, szintén az ATV-ben egy valóban közgazdász diplomával és sokéves tapasztalattal rendelkező embert, az Állami Számvevőszék elnökét, Domokos Lászlót bírálta, mondván, hogy senki nem tartja közgazdasági szaktekintélynek.

Nem ez az egyedüli eset a választókat folytonosan megtéveszteni akaró baloldalon, ritkán van bármilyen következménye a hazugságnak

Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó esetében kiderült az, hogy a parlamenti önéletrajzában hazudott arról, hogy rendelkezik KÖZGAZDÁSZ VÉGZETTSÉGGEL, MIKÖZBEN A VALÓSÁGBAN NEM RENDELKEZETT ILYENNEL.

EZZEL A HATÁRON TÚLI MAGYAROK ELLEN VALÓ USZÍTÁSBÓL KARRIERT CSINÁLÓ BANGÓNÉ NEM INDUL A 2022-ES ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKON.

A szocialisták nem először keverednek hasonló ügybe, amikor egy-egy politikusuk vagy tisztségviselőjük végzettsége kapcsán kétség merül fel, és ennek kapcsán hamisnak bizonyul az életrajzuk. Tavaly májusban az Economistnak adott interjúját követően kiderült, hogy Karácsony Gergely főpolgármester nem tud angolul, illetve a nemzetközi sajtószereplésein és megbeszélésein tolmácsot használ, amit kínosan leplezni próbálnak.

Azt is megpróbálta elhitetni ügyetlenül, hogy van középfokú nyelvvizsgája, a Facebook-oldalán megadott egy időpontot, amikor szerinte megszerezte az államilag elismert angol nyelvű nyelvvizsgáját, de kiderült, hogy a közzétett időpontban a lektorátusi nyelvvizsgáját kapta meg. Márpedig a két nyelvvizsgatípus finoman szólva sem azonos értékű: utóbbi csupán az alapfoknak feleltethető meg. VAGYIS, A BUKOTT POLITIKUS HAZUDOTT AZ ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGÁJÁRÓL, ÉS ÍGY TULAJDONKÉPPEN AZ EGYETEMI VÉGZETTSÉGEIRŐL, ÉS EZZEL GYAKORLATILAG JOGTALANUL TÖLTHETTE BE AZ OKTATÓI ÁLLÁSOKAT GYURCSÁNY FERENCNEK KÖSZÖNHETŐEN.

KARÁCSONY PRÓBÁLTA ELHITETNI EGY INTERJÚBAN, HOGY A "VALAKI BELEÍRTA" A DOKTORÁTUST AZ ÉLETRAJZÁBA, MIKÖZBEN SEM DOKTORÁTUSSAL NEM RENDELKEZETT ÉS A TANÁRSEGÉDI ÁLLÁST SEM TÖLTHETTE VOLNA BE.