Végére ért a nyugdíjprémium és a kiegészítő nyugdíjemelés kifizetésének folyamata. – Több ok miatt is különleges helyzet a mostani – vélekedett a juttatások folyósítása kapcsán a Mediaworks Hírcentrumának kérdésére a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András államtitkár szerint egyrészt válságos időszakot élünk, a koronavírus-járvány most is megnehezíti mindennapjainkat. Ehhez képest mégsem gazdasági visszaeséssel kell számolni, és szóba sem jön megszorítás.

„Magyarország gazdasága – köszönhetően részben a jól irányzott és ütemezett kormányzati intézkedéseknek – duzzad az erőtől, a kiemelkedő teljesítményből pedig mindenki részesülhet: a jövedelemadó eltörlése révén a fiatalok, a támogatások és a családi adó-visszatérítés formájában a gyermekes szülők és extra juttatásokkal a nyugdíjasok” – magyarázta a miniszterhelyettes. Megemlítette: különleges az is, hogy idén minden nyugdíjas a lehető legmagasabb összegű, vagyis nyolcvanezer forintos prémiumot kaphatott.

„Az elmúlt napokban mintegy kétszázmilliárd forintot vett kézhez a prémiumban részesülő 2,5 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy” – ismertette a számokat az államtitkár, hozzátéve: ugyanennyien kapták már meg a nyugdíj-kiegészítést is, amely összességében több mint ötvenmilliárd forint pluszpénzt jelentett.

Az államtitkár megemlítette, hogy a nyugdíjprémiumon és a kiegészítő emelésen felül a nyugdíjasok hamarosan újabb extra juttatással számolhatnak. – Februárban érkezik meg az idősekhez a 13. havi nyugdíj – emlékeztetett, majd röviden felidézte ennek az ellátásnak a történetét. – Miniszterelnökként Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon úgy gondolta, minden következmény nélkül meg lehet sarcolni a nyugdíjasokat, korlát nélkül lehet megszorításokkal terhelni a társadalmat. Rezsit és adókat emeltek, megvágták a szociális juttatásokat és elvették a 13. havi nyugdíjat. Nem törődtek senkivel és semmivel, csak a hatalom és a pénz érdekelte őket, kormányozni viszont egyáltalán nem tudtak. Amit csináltak, azzal tönkretették az országot, a gazdaságot, az időseket, a családokat, a fiatalokat – fogalmazott a miniszterhelyettes. Úgy vélte: ha a baloldalon múlna, se nyugdíjprémium, se 13. havi nyugdíj, se rezsicsökkentés nem segítené az időseket.

„Márki-Zay Péter, a baloldal kijelölt vezetője a gyurcsányi politikát követi, ostobaságnak és hibának tartja a 13. havi nyugdíj visszaadását és azt a rezsicsökkentést is, amellyel egy nyugdíjas átlagosan évi 300-400 ezer forintot spórol meg. A baloldal az idősekre is rászabadítaná a világpiaci energiaárakat” – mondta a miniszterhelyettes, majd úgy folytatta: a baloldal gazdaságpolitikájával a nyugdíjprémiumra se lenne lehetőség, Magyarország történetében először prémiumot is csak a nemzeti kormány tudott kitermelni. – A baloldali felfogással szemben – jegyezte meg – a Fidesz–KDNP-kormány most, egy világválság kellős közepén adja vissza a Gyurcsányék által elvett 13. havi nyugdíjat, ami jövő februárban már egy teljes havi nyugdíjat jelent majd. Mindezt szerinte a gazdaság jó teljesítménye és a megszorításokat elutasító kormányzati hozzáállás teszi lehetővé. Mint a miniszterhelyettestől megtudtuk, a teljes havi nyugdíjat és nyugdíjszerű ellátást jelentő 13. havi juttatás nagyjából 360 milliárd forint kiadást jelent a költségvetésnek – s ugyanekkora bevételt az érintett 2,5 millió nyugdíjasnak.

Ezek szerint nagyjából négy hónap leforgása alatt – a prémium, a kiegészítés és a 13. havi juttatás címén együttesen – több mint hatszázmilliárd forint érkezik a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőkhöz.

Borítókép: Parrag Zoltán egyesített kézbesítő átadja a nyugdíjprémiumot Varga Viktornénak Budapesten 2021. november 12-én.