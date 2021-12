Néhány hónap maradt a 2022-es országgyűlési választásig. A balliberális oldal nincs könnyű helyzetben, mert 2010 előtti kormányzásuk idején minden téren kudarcot vallottak, ez így volt a gazdaságpolitikájukkal is. Most olyan állításokkal támadnak, amelyek messze esnek a valóságtól. Az elmúlt napokban a többi között ilyen mondatokat fogalmaztak meg: „megszorítás lett az Orbán-kormány válságkezelésének a vége; visszaüthet a minimálbér-emelés és az adócsökkentés; az adókönnyítések csak a kormány népszerűségét szolgálják.”

A baloldal miniszterelnök-jelöltje is megszorításokról beszélt az egyik videójában, más kérdés, hogy később Bajnai Gordon kormányát kezdte dicsérni és helyeselte a 13. havi nyugdíj 2009-es megszüntetését - írja a Magyar Nemzet.

Úgy nevezte eredményesnek Bajnai kormányzását, hogy Gyurcsány volt miniszteréből nem országgyűlési választásokat követően lett kormányfő. Rá­adásul az ország a Nemzetközi Valuta­alap gyámsága alatt volt, miután a balliberális politika csődközeli helyzetet teremtett. A Bajnai-kormány elvonásai vetekedtek elődjének megszorításaival.

Varga Mihály pénzügyminiszter nem hagyta szó nélkül a vádakat. Közösségi oldalán emlékeztetett: jövő év elején megkapják a hatszázmilliárd forintos adó-visszatérítést a gyermeket nevelő családok, 140 milliárd forintos adómentességet élvezhetnek a 25 év alatti munkavállalók, érkezik a teljes 13. havi nyugdíj és a nyugdíjprémium. A munkáltatói adócsökkentés eléri a 750 milliárd forintot, azaz: a munkáltatói közterhek négy százalékponttal mérséklődnek. A kisvállalati adó egy százalékponttal csökken, miközben legfeljebb egy százalék lehet a kisvállalkozások iparűzési adója.

A minimálbér pedig mindezek tetejében kétszázezer forintra emelkedik. Továbbra is hatályos a rezsicsökkentést lehetővé tevő hatósági árszabályozás, így január­tól sem emelkednek a lakossági és a mikrovállalkozások energiaköltségei.

A kormány most az állami beruházások átütemezésével megemelte az idei pénzügyi tartalékokat 350 mil­liárd forinttal. Erre az a baloldal mondja, hogy megszorítás, amely a minap nem szavazta meg Magyarország történetének legnagyobb adócsökkentését, képviselőik jelen sem voltak az országgyűlési voksolás idején az ülésteremben. Nemcsak ezért álságos azonban most megszorításokról beszél­niük, hanem azért is, mert 2010 előtt ők bukdácsoltak megszorításoktól megszorításokig. A válságkezelés sem állt akkor másból, mint a bérből és fizetésből élők, valamint a hazai cégek megsarcolásából.

György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért, valamint szabályozásért felelős államtitkára látványos számokat tett közzé a közösségi oldalán. A válságkezelések eredményeit vetette össze a krízisek előtti utolsó békeidőszakkal. Ez a baloldal esetén 2008 harmadik negyedévét, a jobboldal esetén pedig 2019 utolsó negyedévét jelenti.

Ezek alapján látható, hogy a bruttó hazai termék (GDP) a baloldali válságkezelés során 7,5 százalékkal csökkent, míg a jobboldali intézkedések eredményeként 2021 harmadik negyedévé­ben már 0,7 százalékkal meghaladta a válság előtti GDP-szintet.

A 2008-as időszak után a foglalkoztatási ráta 2,9 százalékponttal visszaesett (212 ezer fő elvesztette a munkáját), ellenben most 2,5 százalékponttal nőtt a mutató (ma 38 ezer fővel dolgoznak többen, mint a válság előtt). A baloldal idején 171 ezer fővel nőtt a munkanélküliek száma (4,2 százalékponttal emelkedett a ráta), ezzel szemben a jobboldali kormány alatt 0,7 százalékponttal nőtt a mutató.

Sokatmondó az is, hogy míg a baloldal válságkezelésének következményeként 1,1 százalékponttal csökkent a beruházási ráta, addig a jobboldali kormánynak nemcsak sikerült magasan tartania a rátát, de növelni is tudta 0,8 százalékponttal.

