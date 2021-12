Videók futószalagon

Anonymus az elmúlt hetekben számos videót juttatott el a szerkesztőségekhez. A maszkot viselő alak folyamatosan magyarázkodásra kényszerítette a fővárosi vezetést – emlékeztet az Origo. Karácsony Gergelyék rendre ellentmondásba keveredtek, láthatóan nem voltak urai a helyzetnek. A nyilvánosságra kerülő hangfelvételekből ugyanis egyértelműen kiderült,

bár folyamatosan tagadták, a főváros vezetői részéről igenis volt szándék a több tízmilliárd forintot érő ingatlan értékesítésére, és az adásvétel előkészítéséről előrehaladott üzleti egyeztetések zajlottak.

De mindenki megtudhatta azt is, hogy a Fővárosi Önkormányzat ingatlaneladásait egy jól behatárolható kör bonyolítja, „jutalékos rendszert” működtetve. A jutalék alatt itt azt a – sokszor a vételár 10 százalékát is elérő – csúszópénzt kell érteni, amelyet az értékesítésben részt vevők között osztottak szét.

Bajnai közbelépett

A sajtó által közzétett felvételeken tehetős orosz üzleti körökkel tárgyalt Gansperger Gyula, a Wallis cégcsoport korábbi első embere, Bajnai Gordon bizalmasa. A megbeszélések egyik szakaszába – Gansperger kérésére – bekapcsolódott Bajnai Gordon volt kormányfő is, aki az orosz befektetőket arról biztosította, hogy a Városháza eladó, de a választásokig nem szerencsés, ha az ügylet előkészületei kiszivárognának. Ganspergerék olyannyira jól haladtak az egyeztetésekkel, hogy egy alkalommal maga Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő első embere is fogadta az üzletembereket a szervezet Attila úti székházában. Ezen a találkozón jelen volt Bodnár Dezső, Bajnai és Gansperger korábbi wallisos munkatársa, valamint Berki Zsolt, aki a „járulékos" pénzeket gyűjtötte össze, illetve osztotta szét. Berki testvére az a Berki József, aki korábban a néhai Kiss Péter szocialista miniszter közvetlen környezetében dolgozott. Éppen akkor, amikor Kiss Péter kabinetfőnöke Kiss Ambrus jelenlegi főpolgármester-helyettes volt. Berki Zsolt egyébként rendszeresen kapott bizalmas e-maileket a vagyonkezelő egyik munkatársától, F. Ildikótól.

Ajánlat olasz befektetőknek is

Időközben kiderült az is, hogy Berki Zsolton keresztül olasz befektetői köröknek is felajánlották a Városháza megvásárlásának lehetőségét. A botrány kirobbanását követően azonban több elmentett üzenet is arról tanúskodott, hogy megpróbálták a fellelhető információkat eltüntetni.

A nyilvánosságra került hangfelvételek, illetve információk miatt számos feljelentés született, a rendőrség csalás, befolyással üzérkedés, hűtlen kezelés, vesztegetés és vesztegetés elfogadása miatt rendelt el nyomozást. Az eljárás során eddig több mint tíz helyszínen, köztük a Városházán és a fővárosi vagyonkezelő épületében is házkutatást tartottak. Azt egyelőre nem tudni, hogy megkezdődtek-e a kihallgatások az ügyben.

Nyomozások, házkutatások

A rendőrségi nyomozással párhuzamosan a Városházán a Fidesz kezdeményezésére vizsgálóbizottság alakult, amely már több személyt, köztük Barts Balázst, és Bodnár Dezsőt, Gansperger korábbi wallisos munkatársát is meghallgatta. Utóbbi kijelentette, hogy a fentebb említett május 5-ei megbeszélésen Barts Balázs, a vagyonkezelő vezetője is elmondta, hogy a főváros vezetésének és a főpolgármesternek a tudtával és beleegyezésével tárgyaltak a Városháza eladásáról. Bodnár arról is beszélt, hogy egy másik egyeztetésen hozta szóba Berki Zsolt a 10 százalékos jutalékot, amit a vételár után a befektetőknek kellene fizetniük neki.

A beismerés

Fontos körülmény az is, hogy időközben Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes egy televíziós interjúban elismerte, Karácsony Gergely kérésére ő terjesztette elő azt az anyagot, amely a Városháza hasznosításáról, esetleges eladásáról szólt. Vagyis, a fővárosi vezetés tagadása értelmezhetetlenné vált. Ma már nem is kérdés, hogy Karácsonyék meg akartak szabadulni Budapest egyik legdrágább ingatlanától. Azt pedig a folyamatban lévő büntetőeljárások tisztázzák majd, hogy meddig érnek a fővárosi polip csápjai. Ehhez nyújtott most segítséget Anonymus.