Nagy az érdeklődés az 5-11 éves gyermekek koronavírus elleni oltása iránt - közölte az első napok tapasztalatairól beszámolva a Budai Gyermekkórház főorvosa csütörtökön az M1 Híradóban.

Madarasi Anna az első oltási napot sikeresnek nevezte, mindenki fegyelmezett volt - mondta -, és tartották az időpontokat is.

Az oltás beadása után a 15 perces megfigyelés alatt senkinél nem alakult ki szövődmény - emelte ki, hozzátéve: azt még nem lehet megmondani, hogy karfájdalom, fáradékonyság, láz jelentkezik-e a gyerekeknél az oltás utáni napokban.

Tudatta azt is, hogy az 5-11 éves gyerekeket is előzetesen regisztrálni kell, és csak súlyos vagy akut lázas betegség esetén nem adható be a vakcina.

A főorvos szerint fontos a gyerekek oltása a járvány megfékezéséért, mert sok uknál nem vagy csak alig jelentkeznek tünetek, amely alapján kiderülhetne, hogy fertőzöttek. Volt például az intézményben olyan nap, amikor a műtétre előjegyzett öt gyermekből mind az ötnek pozitív lett a PCR-tesztje - mondta Madarasi Anna.

A műsorban emlékeztettek: kedd hajnalban megérkezett az 5-11 éves gyermekek oltására alkalmas Pfizer-vakcinaszállítmány, így szerdán országszerte elkezdődhetett az ő oltásuk is.