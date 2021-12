Európai fődíjat nyert a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) "Kérj segítséget!" című, gyermekeknek és fiataloknak szóló bűnmegelőzési projektje - tájékoztatta az NBT kommunikációs igazgatója pénteken az MTI-t.

Garamvölgyi László felidézte: a szlovén uniós elnökség felhívására az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (EUCPN) a "Legjobb Európai Bűnmegelőzési Gyakorlat" című nemzetközi konferencia keretében kereste a kiskorúak közötti erőszak és zaklatás online és offline formáit megelőző gyakorlatot.

A december 9-én tartott konferencián a 19 pályázó közül "Ask for help!" azaz "Kérj segítséget!" című komplex prevenciós programjával az NBT elnyerte az első díjat és a vele járó tízezer eurót - tette hozzá.

A kommunikációs igazgató közölte: a magyar projekt négy területre koncentrál, a vizuális média erősségeinek kihasználásával, az interaktív előadás, a zene és a saját kortárs alkotás erejével, illetve a kortárs segítőkkel folytatott munkával helyezi fókuszba a segítségkérés fontosságát. A győztes pályamű az NBT honlapján tekinthető meg.

Garamvölgyi László felhívta a figyelmet arra, hogy minden évben a soros elnökséget ellátó ország írja ki a pályázatot, hogy a legújabb és legjobb gyakorlatokat be lehessen mutatni. A kommunikációs igazgató kiemelte: hosszú idő után először fordult elő, hogy nem a finn vagy svéd pályamű nyerte el a fődíjat.

Borítókép: YouTube/képernyőkép