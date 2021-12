Franciaország 2021.11.13. 21:20

Olyan sok volt a buszsofőrök elleni támadás, hogy változtattak az útvonalon

Az elmúlt hónap során három támadás is történt, volt köztük késsel való fenyegetés is, ezért a közlekedési vállalat két megállót is kiiktatott a menetrendből.

Egyre több erőszakos bűncselekmény történik a Párizzsal szomszédos megye, Seine-Saint-Denis Aubervilliers nevű településén. Pár napja egy építkezési terület kerítésén rendőrellenes feliratokat és halálos fenyegetést fedeztek fel – írja a V4NA.

A településen azonban nem csak a rendőröket fenyegetik, az elmúlt egy hónapban ugyanis három olyan erőszakos támadás is történt, melyeknek buszsofőrök voltak a célpontjai, két alkalommal még egy kés is előkerült, azzal fenyegették meg a sofőrt.

A történtekről beszámoló actu.fr értesülései szerint a buszokat üzemeltető RATP közlekedési vállalat arra a lépésre kényszerült, hogy változtasson a menetrenden, ezért november 8-tól a rue Hertault nevű utcában lévő két megállóban nem állnak meg a 170-es, 173-as és 512-es buszok, így ott mostantól sem felszállni, sem leszállni nem lehet.

A település polgármestere, Karine Franclet a Facebook-on jelentette be a változást, a bejegyzésbe még a támadások pontos dátumát is belevéve. Ezek szerint október 6-án és 31-én késsel fenyegették meg a buszsofőrt, november 7-én pedig sértegették, fenyegették, leköpték és fegyverként használt tárggyal támadták meg a busz vezetőjét.

Az RATP elmondása alapján a döntést az utasok és a vállalat dolgozóinak védelmében hozták meg. Hozzátették, hogy tudják, hogy a rendelkezéssel az utasokat büntetik és teljes mértékben elítélik a dolgozóik ellen elkövetett erőszakot. A vállalat az erőszakos cselekmények miatt három feljelentést tett, az új szabály pedig előreláthatóan január 31-ig marad érvényben.

