Nincs mese, hogy a jövő évi választásnak új tétje is van, amely pont megerősíti az eddigieket. A magyar önrendelkezés megvédése, a baloldal hatalmon kívül tartása mellett most már azért is szavaznunk kell, hogy a törvények határok közé szorítsák a dubajozós Bigéket, és ne ők diktálják azokat – jegyezte meg a drot.info.