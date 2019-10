Balaicz Zoltán 70 százalékos szavazati aránnyal nyert Zalaegerszegen

Zalaegerszeg eddigi polgármestere, Balaicz Zoltán 70 százalékos szavazati aránnyal nyerte meg a 2019es önkormányzati választáson a megyeszékhelyi polgármesteri posztot.

A korábbi választási eredményen is javított 7 százalékkal, amit az elmúlt öt esztendő alatt végzett eredményes munkának tud be, mondta lapunknak késő este. A választók bizalmát megköszönve elmondta, a győzelem záloga többek között a 4000 új zalaegerszegi munkahely, az innovációs és közlekedési fejlesztések eredménye. Zalaegerszeg új növekedési pályára állításának programját szeretnék folytatni a jövőben, amihez a kormány támogatása mellett az is garanciát ad, hogy mind a 12 városi körzetben fideszes jelölt nyert.

(Kiemelt kép: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap)