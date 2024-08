Major Veronika könnyes szemekkel érkezett a magyar újságírókhoz az eredményhirdetés után és ő a siker egyéb fontos tényezőit emelte ki.

– Nem is lehetnék ennél boldogabb, talán akkor, ha előrébb végzek, de nem is mondok ilyet, mert ez is megríkatott – nyilatkozta boldogan a 27 éves sportlövő. – Azért jöttem, hogy érmet nyerjek és ezt a célt a végletekig hajtottam magamban, végig ott voltam, csináltam és meglett az eredménye.

A magyar olimpiai csapat hatodik érmét megszerző sportoló a fináléra térve elmondta, hogy kicsit visszafogottabban kezdett, de azok a lövései sem voltak rosszak, melyek nem értek pontot.

– Sajnos voltak olyan sorozataim, amikor hiába lőttem tízest, nem lett találat, mert 10,2 körtől ér pontot a lövés. 10,0-k, 10,1-ek voltak, de nem hagytam, hogy ezek letörjenek. Hajtottam magam, hogy még jobb legyek, hogy a legjobb technikát hozzam ki magamból és mással ne törődjek – idézte fel a döntőjét Major. – Nehéz olimpiai ciklusom volt, végig kellett versenyeznem a szezont a kvótáért, de ez az előnyömre vált. Éreztem, hogy benne lesz ez az eredmény a kezemben az olimpián.

Major Veronika beszélt arról is, hogy a légpisztolyos döntő – melyet a nyolcadik helyen zárt – sokat segített neki abban, hogy ezúttal kiemelkedően tudott szerepelni.

– Nagyon sokat segített, hogy lőhettem 10 méteren a döntőben, mert megéreztem a pálya hangulatát, láttam a körülményeket, a fényeket, ami minden pályán más. Sokat jelentett számomra az is, hogy első helyen jutottam fináléba, sőt, olimpiai rekordot (592 kör) állítottam be, aminek külön örülök – jegyezte meg a magyar pisztolyos, aki azt is elárulta, hogy a fináléban az indiai Manu Bhaker elleni éremről döntő szétlövés előtt magabiztosnak érezte magát. – Az járt a fejemben, hogy odaállok és még ötöt lövök, másrészt az, hogy itt az alkalom, hogy megszerezzem az érmemet. Tudtam, hogy szétlövésekben nagyon jó vagyok, ha kiélezett a helyzet én azt meg tudom oldani. Tudtam azt is, hogy az én akaratom fog érvényesülni és az lesz, amit én szeretnék.