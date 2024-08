– Óriási, felemelő érzés, meghajolok a gyermeken előtt – ezek voltak az édesanya első, meghatott szavai, amikor sikerült elérnünk. – Verának tizenöt éves munkája van ebben az olimpiai éremben, hiszen talán hetedikes volt, amikor 12 évesen először ment le az unokatestvérével a lőtérre. Németh Gyuszi bácsi kezdett el vele foglalkozni, aki már nem él, de biztos vagyok benne, hogy föntről ő is nagyon büszke most rá, ahogy ugyanott, az édesapja is... Köszönet Keczeli Zoltánnak, aki aztán a futócéllövészetben egyengette Vera útját, majd feleségével, Lizával a pisztolyos számok felé irányították. Köszönet Győrik Csabának, aki pár éve edzője Verának, köszönet a munkájáért.

Amikor azt kérdeztük, hogy sikerült-e már beszélnie Verával, édesanyja elmondta, még nem, de egy üzenetet küldött neki. Hogy mi volt abban?

– Pár éve egy könyvet állítottam össze a róla szóló újságcikkek és fotókból, s amikor az első olimpiájáról hazatért, akkor adtam át neki – árulta el Tímea asszony. – Az elején van egy idézet, ami Vera szobájának a falán is ott volt mindig. Ezt küldtem el neki: "Amikor elhatározod, hogy bajnok leszel, megszűntél átlagembernek lenni, hiszen átlagember nem hozhat ilyen döntést". Fantasztikus érzés ez most és tudom, hogy dobogón állnia neki olyan érzés, mintha aranyat szerzett volna. Nagy köszönet jár Keszthely városának és mindenkinek aki itt él, hogy támogatták és köszönöm mindenkinek, aki szurkolt neki. Gyenesdiás önkormányzatának is jár a köszönet, hiszen az ottani lőtéren készült.