Úgy érzem, sikerült egy nagyon stabil olimpiai döntőt teljesíteni, még ha a 80 méter és az edzőm rekordja nem is lett meg, de itt a helyezés volt a lényeg. Meglett, ami sok embernek a vágya volt, remélem, otthon is mindenki büszke rám. Ez az ezüstérem mindent felülír. Az utolsó dobásom előtt [az ezüstérem biztos tudatában] hatalmas kő esett le a szívemről, szerintem hallatszott is, hiába volt itt 80 ezer ember a stadionban