– A válogató óta mindenhol lejött az eredmény, még az új-zélandiak is megállítottak itt, hogy nyilatkozzam nekik. Felpakoltak egy mázsás hátizsákot a hátamra, amit nehéz mentálisan elviselni, nem szeretném azt hallgatni, hogy nekem nyernem kell. A hétéves lányomnak megígértem, hogy hazaviszek egy érmet: azzal, hogy ez megvan, azt a hátizsákot bedobtam a vízbe, és elsüllyedt. Innentől szeretném úgy felfogni, hogy minden ajándék, és nem akarok stresszelni – nyilatkozta Csipes Tamara a hátralévő versenyekkel kapcsolatban. Női kenu egyesben 200 méteren Kiss Ágnes és Takács Kincső is középfutamba jutott. A kenu kettesek 500 méteres távján Adolf Balázs, Hajdu Jonatán hatodik, férfi K-4 500 méteren pedig a Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor egység hetedik helyen végzett. A ritmikus gimnasztikázó Pigniczki Fanni 12. helye zárt egyéni összetettben, így második számú tartalék lett a mai tízes döntőre. A tekvondós Józsa Levente egy vereséggel kiesett a 68 kilogrammos súlycsoportban, és összesítésben 11. lett. Atlétáink számára nem úgy sikerült a csütörtöki nap, mint ahogy eltervezték: A női 100 méter gáton Kozák Luca futam harmadikként, Kerekes Gréta pedig futam ötödikként kiesett a reményfutamból. A hétpróbázó Krizsán Xénia 15., Nemes Rita pedig 20. négy szám után. A hétpróbázók pénteken a távolugrással és a gerelyhajítással folytatják és a 800 méterrel fejezik be kétnapos küzdelmüket. Az öttusázók küzdelmei csütörtökön az Észak-párizsi Arénában kezdődtek meg. A férfiak rangsoroló vívásában Szép Balázs 18 győzelemmel és 17 vereséggel zárt, ami biztató eredmény. A világbajnok Bőhm Csaba viszont 13 sikere mellett 22-szer kikapott a páston, ezzel pedig már a döntős szereplés kivívása is bravúr lenne részéről. A nőknél Gulyás Michelle kiemelkedő eredményt ért, 24 ellenfelét győzte le és 11-től kapott ki, ezzel a második helyen végzett, Guzi Blanka viszont 15 győzelem mellett hússzor kikapott – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.