Milák korábbi edzője szerint ez történik a fináléban Milák Kristóf Tokióban még Selmeci Attila irányításával lett olimpiai bajnok 1:51,25 perces idővel, de az ötkarikás játékok után elváltak útjaik. A mester természetesen azóta is követi egykori tanítványa lépéseit, most is nézte Milák tegnapi két úszását. Selmeci Attila mesteredző

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI „Megmondom őszintén, a délelőtti előfutam volt részemről a vízválasztó, ha nem látom, hogy ilyen, viszonylag könnyen úszta azt az időt, akkor másképp ültem volna le a tévé elé a középfutamra, de láttam és meggyőzött, hogy nincs nagy baj. 1:54-es idővel lett Európa-bajnok, akik kint voltak Belgrádban, azt mondták, az akkor nagyon hazavágta, elfáradt, az nem volt jó jel. Ez a délelőtti 1:53.9-es idő és az, hogy az utolsó ötvenen kiengedve, viszonylag lazábban úszva ért be, azt mutatta, van még benne tartalék. Ezt este be is bizonyította, kimondottan jó úszás volt, szép hosszú tempókkal. Ennél még egy jó másodperccel jobbat fog jönni szerintem, ami elég lesz az aranyhoz” – mondta az Origónak Selmeci Attila, aki szerint Léon Marchand, a nagy rivális is javítani fog.