Major Veronika búcsúzott tehát elsőként, aki ezzel a 10 méteres légpisztolyos számban a 8. helyen végzett a párizsi olimpián. A többiek folytatták, számunkra már semleges szemmel figyelve a folytatást.

Az olimpiai bajnoki címet a koreai Ye Jin Oh szerezte meg olimpiai rekordot jelentő 243,2 körrel, ezüstérmes a szintén koreai Yeji Kim lett 241,3-mal, a bronzérmet az indiai Manu Bhaker szerzte meg 221,7-tel.

Major Veronika számára ezzel nem ért véget az olimpiai szereplés, hiszen augusztus 2-án a sportpisztolyos (25 méter) számban is rajthoz áll. Elvileg ez az erősebb száma a keszthelyi lövőnek.

A keszthelyi sportlövő a döntő után így értékelt.

- Meglepően nyugodtan tudtam lőállásba lépni. Nem éreztem negatív érzelmeket, inkább csak pozitívakat és volt egy olyan állapotom, hogy már csinálni szeretném" - kezdte értékelését az MTI-nek Major Veronika. - Összességben elégedett vagyok a teljesítményemmel és a felkészültségemmel is. Annyira kicsi a különbség a jó és a rossz lövés között, hogy azt kívülről nem is lehet látni. Én persze belülről éreztem. Kicsit mozgott a kezem, kicsit nagyobb volt a szórásom, és a kicsit rossz lövések igy rosszabbak lettek, mint amilyenek szoktak lenni, ezeknek tudhatók be ez az alacsonyabb lövések."

Major mindezek ellenére úgy érzi, jól dolgozott a fináléban is, ami a folytatásra is sokat adhat neki.

- A légpisztoly úgy érzem, lendületet ad a folytatásra, ahhoz, hogy jól felkészüljek a sportpisztolyra. Most jön egy kis pihenő természetesen edzésekkel, és azt gondolom, hogy jó lesz ez - utalt a 25 méteres versennyel kapcsolatos várakozásaira Major Veronika.

- Azt gondolom, hogy óriási teher volt Verán az előző napi kiváló teljesítmény után - vélekedett idehaza Keczeli Zoltán, amikor őt is megkerestük a döntőt követően. - Az viszont biztos, hogy küzdött, mert ő ezt mindig megteszi. Én maximálisan elégedett vagyok vele, a döntővel, hiszen azt bizonyította most is, hogy a világ legjobb női pisztolyosai között van. Csak gratulálni tudok neki és persze szorítok is, hogy a 245 méteres pisztolyos számban is sikeresen szerepeljen.