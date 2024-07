Arról is beszélt, hogy sok időt ugyan még nem töltöttek a faluban, de amint lehetett, "mentek felfedezni".

Már az első napon világsztárokkal tudtunk találkozni

– mesélte, és meg is nevezte őket, az étteremben a spanyol teniszező Rafael Nadalt és Carlos Alcarazt, valamint az amerikai tornász Simone Bilest látták.

Megrohamozták őket az emberek. Ez is nagy élmény, hogy láthatjuk őket

– folytatta.

Olimpiai falu a sportolók igényeire tervezve

A párizsi nyári játékok olimpiai faluja Seine-Saint-Denis megye három területe - Saint-Denis, Saint-Ouen és Saint-Denis sziget - találkozásánál, 54 hektáron terül el.

Az olimpia és a paralimpia után 2800 új lakást - 2000-et családoknak, 800-at egyetemistáknak - alakítanak majd ki az épületekben. A terület mintegy 6000 embernek lesz az otthona.

Az olimpiai falu a Párizstól északra fekvő Saint-Denis-ben

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Az olimpiai idején összesen 14 500 sportoló és hivatalos kísérő lakik itt, a paralimpián pedig 9000 embert fogad majd a falu.

Számos szolgáltatás áll rendelkezésre, többek között 12 mosoda 600 mosógépe nagyságrendileg 60 ezer mosást végez majd el, de van szépségszalon, melyben fodrászat és manikűrös is várja a sportolókat, és most először olyan teret is kialakítottak, ahol a szülők a gyerekeikkel találkozhatnak.

Játékszoba a magyar csapat házában az olimpiai faluban

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Természetesen biztosított a változatos étkezés is - mintegy 500 recept alapján készíti az ételeket a falu 200 szakácsa -, és számos edzési lehetőséggel is élhetnek az olimpikonok.

Az utcákon 200 italautomatából lehet ingyenesen frissítőhöz jutni.

A szervezők igyekeztek olyan teret kialakítani, melyben minden sportoló tud a versenyére készülni, regenerálódni és szórakozni.