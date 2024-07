Ez a viadal egy nappal korábban szerepelt a programban, de a múlt heti esőzések miatt a Szajna vízminősége leromlott, és kedden még nem volt alkalmas arra, hogy ússzanak benne. Szerdán aztán a női verseny után a férfiak viadalát is megrendezhették.

A férfi versenyben a 11. helyen végzett Lehmann Csongort időbüntetéssel is sújtották, aki ezért nem tudta megvalósítani tervét, hogy az első hatban végezzen.

– Nagyon készültem erre a versenyre, és azt gondolom, hogy nagyon jó formában voltam, de ami elromolhatott, az is el is romlott – összegezte tömören a III. Sándor hídon a történteket a 25 éves versenyző. – Az első bójánál leverték a szemüvegemet és a sapkámat, onnantól az 1500 hátralévő részét szemüveg nélkül kellett leúsznom. Az úszáson azért hibáztam és kaptam büntetést, mert nem volt szemüvegem és nem láttam jól. Ezt nagyon sajnálom, szerintem akár négy-öt helyet is jelentett.

A Tokióban hetedik zalaegerszegi, de jelenleg pécsi színekben versenyző Bicsák Bence elégedettebben értékelt, mint mondta, az elmúlt két éve nagyon nehéz volt, ezért örül, hogy jó versenyt teljesített és a 16. helyen végzett. Bicsák Bence azt is elárulta, hogy a kerékpározás után a depóban nagyot hibázott, így rengeteg időt vesztett a futásra.

– A második depót nagyon elrontottam, kiesett a cuccom a kosárból és vissza kellett raknom. Ennek ellenére megtettem mindent, amit tudtam. A 29. helyen kvalifikáltam és 16. lettem, ennek örülök – jegyezte meg a 28 éves sportoló.