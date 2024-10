A spanyol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában a címvédő Real Madrid 4-0-ra kikapott a listavezető Barcelonától a Santiago Bernabéu Stadionban, így az El Clásicón aratott győzelmével Hansi Flick együttese hat pontra növelte a La Liga tabelláján a két csapat közötti különbséget – írta meg az Origo. Az egyik spanyol lap nem kímélte a fővárosi csapat olasz edzőjét, Carlo Ancelottit.

Az olasz mester tétlen volt

A Real Madrid-Barcelona meccs első félidejében még reménykedhettek a madridiak, ám a szünet után azonban a Barcelona váltott, erre pedig Carlo Ancelottinak már nem volt válasza, így a katalánok négy gólt szereztek, és még nagyobb különbséget is kialakíthattak volna. A Relevo nevű spanyol lap arról írt, hogy azzal, hogy Flick a szünetben Fermín López helyére Frenkie de Jongot cserélte be, Pedri előrébb játszott, ezzel pedig nagyobb nyomást helyezett a Barcelona a Real Madrid védőire. Majd Dani Olmo is beállt, és a széleken is támadóbbak lettek a vendégek. Ancelotti semmit nem reagált erre, megmaradt a máskor jól bevált taktikánál, és nem érdekelte, hogy a Barcelona rugdosni kezdte a gólokat. Semmiféle stratégiai váltás iránti szándékot nem mutatott a madridi edző, aki az Éder Militao-Antonio Rüdiger belső védő párost érintetlenül hagyta, noha a két hátvéd rendre tehetetlen volt a katalán csatárokkal szemben. A Barcelona edzőjét, Hansi Flicket sokan dicsérték, köztük a spanyol csapat korábbi világklasszisa, Lionel Messi is.

Messi is gratulált

Lionel Messi 2021 nyarán távozott a Barcelonától, miután a katalán együttes anyagi problémái miatt nem tudta meghosszabbítani szerződését. 2023-ban a Barcelona megkereste a nyolcszoros aranylabdás klublegendát egy esetleges hazatérésével kapcsolatban, miután lejárt a szerződése a Paris Saint-Germainnél, ő azonban visszautasította az ajánlatot, és az Inter Miami játékosa lett az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban. Messi azonban továbbra is a Barca nagy támogatója, és most üzent a klubnak a Real Madrid elleni győzelme után – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Igaz, nem rögtön azután, hogy Hansi Flick együttese 4-0-ra nyert az ősi rivális ellen, hanem vasárnap este, de a a spanyol média erre azonnal lecsapott. „Milyen szép győzelem!” – szólt hozzá Messi a Barcelona posztjához. S a megjegyzése Hansi Flick tetszését is elnyerte, a Barca trénere megjegyezte, hogy ezt bizony maga Lionel Messi mondja. Az argentin világklasszis spanyol nyelven írt reagálását a Barcelona Instagram-oldalán több mint 1,1 millióan kedvelték.



La Liga, 11. forduló

Real Madrid-FC Barcelona 0-4 (0-0)