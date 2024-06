Carlos Alcaraz 21 éves korára elért mindent, amiről álmodott. A US Open és Wimbledon után immár a Roland Garros bajnokának is mondhatja magát – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Pedig a francia nyílt teniszbajnokság előtti napokban még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán elindulhat-e a versenyen.

A spanyol Rafael Nadal a német Alexander Zverev ellen játszik a francia nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének első fordulójában a párizsi Roland Garros Stadionban 2024. május 27-én

Fotó: Teresa Suárez / Forrás: MTI/EPA

Egy igazi szörnyeteg

A spanyol teniszező a Roland Garros elején még féltette a karját, de szerencsére a sérült testrész végig bírta a tornát, az elődöntőben Jannik Sinner, majd a fináléban Alexander Zverev ellen is öt játszmában nyert.

– Az elmúlt egy hónapban rengeteget küszködtem sérüléssel. Madridban nem éreztem jól magam. Rengeteg kétség volt bennem, amikor megérkeztem, mert keveset tudtam edzeni – árulta el a döntő után Carlos Alcaraz. A spanyolt a döntőben is ápolni kellett, ezúttal a combjával akadt probléma. A szünet után hol az egyik, hol a másik játékos érezhette nyeregben magát, majd jöttek a hibák, ezekből aztán Alcaraz került brékelőnybe, de a fontos pontoknál ismét a spanyol volt jobb, aki 4 óra 19 perc után boldogan terülhetett el a Philippe Chatrier Stadion salakján – derült ki az Origo oldaláról.

Ő egy igazi szörnyeteg. Olyan intenzitással teniszezik, ahogy senki más. Nagyon sok mindenre képes a pályán, a döntőben az ötödik játszmára teljesen átalakította a taktikáját, magasabban, hosszabban játszott, ahogy az árnyék megjelenésével lelassultak a körülmények. Fantasztikus játékos, fantasztikus fizikummal

– dicsérte Alcarazt a legyőzött Zverev a 4 óra 19 percig tartó finálé után. Carlos Alcaraz május 5-én ünnepelte a 21. születésnapját, s máris mindhárom különböző borításon Grand Slam-bajnok lett, ilyen fiatalon ezt soha senki nem mondhatta el magáról.

A salakkirály is gratulált

A spanyol játékosok többsége a salakot szereti a legjobban a borítások közül, bár Alcaraz már gyerekként sem korlátozta a párizsi Grand Slam-tornára a céljait. Tizenkét évesen a Roland Garros megnyerése mellett wimbledoni sikert is megálmodott magának, ami tavaly sikerült neki – írta meg a Magyar Nemzet. Amikor a Roland Garros megnyerése után választania kellett, Alcaraz azért csak kimondta, hogy melyik sikerére a legbüszkébb.

– A 2022-es US Open különleges volt, hiszen az első Grand Slam-sikerem volt, ráadásul azzal lettem először világelső is, amiről szintén álmodtam, mióta teniszezni kezdtem. Ahogy Wimbledonban a döntőben öt játszmában legyőztem Djokovicsot, az óriási teljesítmény volt. Valószínűleg mégis a mostani Roland Garros-győzelmemre vagyok a legbüszkébb, figyelembe véve az elmúlt hónapot, hogy mennyit kellett dolgoznunk a stábommal, hogy egyáltalán itt lehessünk

– mondta el Alcaraz, akinek honfitársa, Rafael Nadal a döntő után szinte azonnal gratulált.