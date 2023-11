Hozzátette, első körben a Szurkolói klub tagjai válthatják meg belépőjüket, és csak ezt követően kezdik meg a jegyek nyílt árusítását, azonban az elmúlt találkozók tapasztalatai alapján várhatóan néhány órán belül el fognak fogyni.

Fontos, hogy az elővásárlás során nem elég a futballkártya megléte, a jegyek megváltásához klubtagnak kell lenni a vásárlónak is, és a további személyeknek is, ha mások számára is vásárol jegyet.

A legolcsóbb jegy ára 5 ezer forint, a Szurkoló Klub tagjai 15 százalék kedvezményt kapnak az árakból.

Sipos Jenő elárulta, a bolgárok elleni, november 16-i, idegenbeli mérkőzésre még lehet jegyet vásárolni az MLSZ honlapján. Amennyiben Marco Rossi együttese a hátralévő két mérkőzésén legalább egy pontot szerez, már biztosan kijut a jövő évi németországi Eb-re.

A G jelű csoportot a magyar válogatott vezeti 14 ponttal a 13 pontos Szerbia és a 8 pontos Montenegró előtt. A litvánok 6, a bolgárok mindössze 2 pontot szereztek a selejtezősorozatban.