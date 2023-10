A nyilvánosság előtt is többször köszönetet mondott Schmitt Pálnak, megannyi tisztsége mellett a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi, valamint Gyulay Zsoltnak, a MOB jelenlegi elnökének. Mivel járultak hozzá a megválasztásához?

Mindenekelőtt hangsúlyozni szeretném, a NOB-tagság nem Fürjes Balázs személyes, hanem a magyar olimpiai mozgalom, tágabban a magyar sport, egész Magyarország sikere. Fontos tudni, noha a NOB története során mindig is volt, nem automatizmus, hogy Magyarországnak legyen tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban. Sőt, sokan gondolkozhatnak úgy, hogy mi mindig ott voltunk, kapjon lehetőséget más is. Az én megválasztásom tehát Magyarországot, a magyar sportot, a magyar olimpiai családot megillető elismerés, megtiszteltetés. Schmitt Pál, Gyulay Zsolt, továbbá a jelenleg még szintén NOB-tag Gyurta Dániel támogatása nélkül aligha érhettük volna el ezt a sikert. Schmitt Pál biztatása és támogatása híján nem is vágtam volna neki a választási folyamatnak. Kétszeres olimpiai bajnok, 1983-ban választották meg NOB-tagnak, tiszteletbeli tagként ma is kötődik a szervezethez, mindenkit ismer, mindenről tud, mindenki tiszteli, hatalmas a befolyása, a tapasztalata. Tanácsaira a jövőben is számítok.

Melyek voltak e folyamat legfontosabb állomásai?

Úgynevezett állandó tagnak jelentkeztem. Fontos a fogalmazás, erre a tisztségre nem valamelyik tagszervezet, netán nemzetközi sportági tagszövetség jelöli az aspiránsokat, nekik maguknak kell pályázniuk. Ugyanakkor természetesen a támogatottság elengedhetetlen, ennek hiányában én sem vállaltam volna a kihívást. Schmitt Pál, Gyulay Zsolt és Gyurta Dániel fordult a Magyar Olimpia Bizottsághoz azzal a javaslattal, hogy a szervezet kérjen fel engem a kandidálásra, amire egyhangú döntéssel meg is kaptam a felkérést, ennek birtokában nyújtottam be a pályázatomat idén áprilisban.