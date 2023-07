Évszázadnyi távolságból a lokomotívra alapozott taktika már megmosolyogtató, egyben a technikai dopping alkalmazásának történelmi példájaként is tekinthetünk rá. A második hetében járó Tour de France a médiafigyelem és korunk technikájának alkalmazása miatt nélkülözni kénytelen az ilyen, vonatozós történeteket. Ahogy strandoláson sem kapták a mezőnyt már vagy száz éve.

A dicső múltban előfordulhatott, hogy egy 300 kilométeres szakasz során a kerékpárosok megmártóztak az út menti vizekben, de ilyesmire már aligha lesz példa.

A nézőkkel azonban éppúgy meggyűlik a bajuk a kerékpárosoknak manapság is, mint a ködös múltban. A versenyzők testi épsége nemcsak a sportág sajátosságai, hanem a kerékpározás iránt érdeklődők miatt van veszélyben. Néhány nappal ezelőtt az egyik francia versenyző esett el az egyik szurkoló balféksége következményeként. Papírdíszekből álló füzér madzagjába akadt bele a bringás, és dobott egy hátast az aszfalton. Nem sérült meg Lilian Calmjane, de ez csak a szerencsén múlt. A francia becsületére legyen mondva, hogy nagyon visszafogottan reagált a történtekre.



Az elmúlt években láttunk azonban olyan, szurkoló okozta balesetet is, amiben földre került a fél mezőny, és súlyos sérüléseket szenvedtek kerékpárosok, feladni kényszerülve a versenyt. Transzparenssel a kézben kilépni a nagy sebességgel haladó boly elé garantált siker, ha a tarolás a cél. Különösen veszélyessé teszi a versenyzést az is, hogy nagyon sok néző médiafigyelemre vágyva zarándokol ki az út mellé. Nem a bringások, hanem a tévéközvetítés kameráinak elhaladását várják ők. Háttal a mezőnynek, elfeledkezve közeledtéről, boldogan integetnek az elhaladó kamerának. Kész rémálom a kerékpárosoknak.



A régi szép időkben is meg-meggyűlt a bajuk a versenyzőknek a szurkolókkal. Egyik-másik bringásnak olyan vérmes rajongótábora akadt az 1900-as évek elején, hogy kedvencük nagy ellenfelét igyekeztek erővel feltartani. Figyelmeztető lövésekkel bírta őket jobb belátásra a csendőrség.

A versenyeredmény befolyásolásának klasszikus módja szögeket szórni az útra. A Tour de France egyik hagyománya ez, máig ápolják egyesek. Rajzszöggel ékesített kerékpárgumikról készült fényképek szépen igazolják ezt.

Defekt ellen csak egy orvosság van: a vasúti közlekedés. De, mint ezt már tisztáztuk, az csalásnak számít.