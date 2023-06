A trófeát először elhódító angol együttes a 68. percben a spanyol Rodri hajszálpontos lövésével szerzett vezetést, minimális előnyét pedig a lefújásig megőrizte.

Josep Guardiola ezzel az első vezetőedző lett, aki két csapattal is triplázni tudott egy szezonon belül, ugyanis az angol bajnok és FA Kupa-győztes Manchester City előtt a 2008/09-es idényben a Barcelonával is megnyerte hazája bajnokságát és kupasorozatát a BL mellett.

Pep Guardiola, a Man City vezetõedzője, mielőtt megkezdődik a Manchester City-Internazionale mérkőzés a labdarúgó Bajnokok Ligájának döntőjében az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadionban 2023. június 10-én

Fotó: Sedat Suna / Forrás: MTI/EPA

A Manchester City a legrangosabb európai kupasorozat 23. győztese lett, míg az olasz klubok az idei mindhárom európai kupadöntőben érdekeltek voltak, de mindhármat elvesztették.

A Manchester City szurkolói várják a Manchester City-Internazionale mérkőzés kezdetét a labdarúgó Bajnokok Ligájának döntőjében az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadionban 2023. június 10-én

Fotó: Georgi Licovszki / Forrás: MTI/EPA

A mérkőzést felvezető zenés és táncos megnyitó ünnepség zárásaként György Ádám, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész játszotta el a Bajnokok Ligája himnuszát, amikor a csapatok kivonultak a telt házas isztambuli stadion gyepére.

IA labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének megnyitóünnepsége, mielőtt megkezdődik a Manchester City-Internazionale mérkőzés az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadionban 2023. június 10-én

Fotó: Georgi Licovszki / Forrás: MTI/EPA

A találkozót a sokkal esélyesebbnek tartott Manchester City hatalmas lendülettel kezdte, így alig három percet kellett várni az első kapura lövésre, de a gólkirály Haaland próbálkozása fölé szállt, ahogy három perccel később Bernardo Silva még veszélyesebb kísérlete is.

A kezdetben beszoruló Internazionale aztán rendezte a sorait, és bár a riválisnál volt többet a labda, mégis ígéretesebb akciókat tudott vezetni, azaz korántsem csak a védekezésre összpontosított. Több esetben a letámadása is eredményre vezetett, így kevésbé tudott kibontakozni az angolok játéka. A szigetországi együttes - amely sérülés miatt elvesztette Kevin De Bruynét, akit két éve hasonló okból szintén le kellett cserélni a BL-döntőben - az első félidő utolsó harmadában megint fölénybe került, de ez többnyire meddőnek bizonyult a várakozásoknak megfelelően stabilan védekező olaszokkal szemben. Az egyetlen kivételt Haaland helyzete jelentette, de akkor Onana állta a labda útját.

Denzel Dumphries, az Inter (j) és Kevin de Bruyne, a Man City játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligájának döntőjében játszott Manchester City-Internazionale mérkőzésen az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadionban 2023. június 10-én

Fotó: Tolga Bozoglu / Forrás: MTI/EPA

A térfélcserét követően is az első BL-trófeájára hajtó Manchester City futballozott fölényben, helyenként be is tudta szorítani olasz riválisát, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani a betömörülő Internazionaléval szemben, amely ráadásul szórványos ellentámadásaiból rendre eljutott az angolok 16-osáig, de ott az utolsó kulcspasszok nem bizonyultak hatékonynak.

A manchesteri Rodri gólját ünneplik csapattársai a pályaszélen a labdarúgó Bajnokok Ligájának döntőjében játszott Manchester City-Internazionale mérkőzésen az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadionban 2023. június 10-én

Fotó: Sedat Suna / Forrás: MTI/EPA

A második félidő első nagy helyzetét így is - egy hatalmas védelmi hiba után - az argentin válogatottal világbajnok Lautaro Martínez hagyta ki. A vezetést viszont az angol gárda szerezte meg, amikor a sokadik hatástalanított beadás egyikére Rodri csapott le, majd lőtt hajszálpontosan.

Lautaro Martínez, az Inter (elöl) és Nathan Aké, a Man City játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligájának döntőjében játszott Manchester City-Internazionale mérkőzésen az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadionban 2023. június 10-én

Fotó: Sedat Suna / Forrás: MTI/EPA

Az Inter azonnal sebességet váltott, közel is járt a gyors egyenlítéshez, de Dimarco előbb a keresztlécre, majd az előtte álló csapattársára fejelte a labdát. A hátralévő húsz percben a kék-feketék próbálkoztak becsülettel, de a fellazuló védelem megingásait kihasználva többször is eldönthette volna az összecsapást a Manchester City, Onana azonban védéseivel meccsben tartotta a csapatát. A hajrában Lukaku kétszer is hosszabbításra menthette volna a mérkőzést az Inter számára, de előbb ötméteres fejesével a gólvonalon álló Edersont találta el, majd egy támadással később a lövése elkerülte a kaput. A hosszabbítás utolsó pillanatában Edersonnak még egy bravúrt kellett bemutatnia Gosens fejesénél, amely után viszont már ünnepelhetett is, mert a játékvezető lefújta az összecsapást.

Bajnokok Ligája, döntő:

Manchester City (angol)-Internazionale (olasz) 1-0 (0-0)

--------------------------------------------------------

Isztambul, Atatürk Olimpiai Stadion, 71 412 néző, v.: Szymon Marciniak (lengyel)

gólszerző: Rodri (68.)

sárga lap: Haaland (92.), Ederson (94.), illetve Barella (59.), Lukaku (83.), Onana (92.)

Manchester City:

----------------

Ederson - Akanji, Ruben Dias, Ake - Stones (Walker, 83.), Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne (Foden, 36.), Gündogan, Grealish - Haaland

Internazionale:

---------------

Onana - Darmian (D'Ambrosio, 84.), Acerbi, Bastoni (Gosens, 76.) - Dumfries (Bellanova, 76.), Barella, Brozovic, Calhanoglu (Mhitarjan, 84.), Dimarco - La. Martínez, Dzeko (Lukaku, 57.)

Haaland lett a gólkirály

Erling Haaland, a labdarúgó Bajnokok Ligája-győztes Manchester City norvég csatára 12 góljával lett a 2022/23-as sorozat legeredményesebb játékosa.

Matteo Darmian, az Inter (j) és Erling Haaland, a Man City játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligájának döntőjében játszott Manchester City-Internazionale mérkőzésen az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadionban 2023. június 10-én

Fotó: Georgi Licovszki / Forrás: MTI/EPA

A góllövőlista élcsoportja:

12 gólos:

Erling Haaland (norvég, Manchester City)

8 gólos:

Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)

7 gólos:

Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain), Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)

6 gólos:

Joao Mário (portugál, Benfica)