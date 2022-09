Varga Zsolt szövetségi kapitány alaposan megfiatalított együttese utoljára 2-1-nél vezetett, de végig jól tartotta magát, három perccel a vége előtt még 8-8-at mutatott az eredményjelző.

A hajrában aztán a horvátok 10-8-ra elhúztak, onnan pedig már nem tudott visszakapaszkodni a magyar csapat.

A horvátok az ugyancsak hazai rendezésű 2010-es Eb után másodszor diadalmaskodtak, míg a 13 elsőségükkel rekorder magyarok hetedszer zártak ezüstérmesként.

A mérkőzést a helyszínről, élőben szurkolta végig Novák Katalin köztársasági elnök a horvát államfő, Zoran Milanović társaságában.

Varga Zsolt a már szokásosnak tekinthető 13 játékosának szavazott bizalmat, azaz Ágh György és Vadovics Viktor maradt ki a meccskeretből. A júliusban kinevezett szakvezető a válogatott élén éppen a horvátok ellen debütált felkészülési mérkőzésen, augusztus elején a hazaiak 10-9-re nyertek Sibenikben. A legutóbbi, világversenyen vívott egymás elleni meccset viszont a magyarok nyerték a tokiói olimpia negyeddöntőjében, méghozzá az akkor hétgólos Manhercz Krisztián vezérletével, aki az azóta alaposan megfiatalított csapatnak is vezéregyénisége, ugyanis három találat hiányzott neki, hogy utolérje a kontinensviadal góllövőlistájának élén a román Tudor-Andrei Fuleát.

A zsúfolásig megtelt, 9000 néző befogadására alkalmas Spaladium Arénában kiváló hangulatban kezdődött a találkozó, amelyen a hazaiak hozták el a labdát a ráúszásnál, de az első lövést - a magyar védekezésre jellemző módon - Manhercz blokkolta.

A magyar csapat hatalmas füttyszó közepette emberelőnyt kapott, de nem élt a lehetőséggel, így a horvátok kerültek először előnybe, viszont a második fórt Zalánki már gólra váltotta. Az egész Eb-n fantasztikus védekezés a fináléban is jellemezte a magyarokat, akik a második létszámhátrányt is kapott gól nélkül zárták, sőt, a lefordulásból Molnár lőtt gólt. A harmadik és negyedik magyar kiállítást már megbüntette a horvát csapat, amely nem sokáig örülhetett, mert a 19 éves Molnár a jobb szélről váratlanul lőtt kapufás gólt.

A második felvonást Vogel bravúros védései vezették fel, de az problémát jelentett, hogy már három magyar játékos - Nagy, Angyal és Fekete - is két személyi hibánál járt, ráadásul a hatodik fórjukból ismét a horvátok szereztek vezetést. A túloldalon viszont két emberelőnyös szituáció is kimaradt, mert előbb Zalánki lövését, majd Konarik közeli húzását védte a horvát kapus. Mivel akcióból egyik gárda sem tudott veszélyeztetni, a nagyszünetig több gól nem is született, így Varga Zsolt meccs előtti kívánalma, hogy csapata az első két negyedben közel maradjon a hazaiakhoz, teljesült.

A fordulást követően azonban a horvátok emberelőnyből rögtön betaláltak, így először alakult ki kétgólos különbség, csakhogy Német centergóljával azonnal visszazárkóztak a magyarok, akik sorozatban négy fórt is kihagytak, végül Manhercz büntetőjével mégis összejött az egyenlítés 5-5-nél. A sorozatos magyar büntetésekből - Fekete kipontozódott - kettőt ismét kihasznált a horvát csapat, a kettő között pedig ötödjére a magyarok is betaláltak előnyből. Hosszú idő után az első akció gólt Vigvári távoli bombája jelentette, de az újabb magyar kiállítás megint horvát gólt hozott, így az utolsó nyolc perc 8-7-es horvát vezetésről indult.

A magyarok sorozatban harmadszor, 8-8-nál is utolérték a riválist, mert előnyben Zalánki remek passzát a csapatkapitány Jansik a vízből derékig kiemelkedve húzta a horvát kapuba. Hosszú idő után vezethetett volna a magyar csapat, de Vigvári ziccerben a kapufát találta el, majd kiállították, de az ellenfél lövése is a keresztlécen csattant. A bíró ezután támadó hibát és újabb magyar kiállítást ítélt - Molnár Erik is végleg kiszállt -, de ekkor Vogel védett nagyot. Viszont kevesebb, mint három perccel a vége előtt a rivális ötméteresénél már ő sem tudott segíteni. A túloldalon viszont Manhercz kihagyta a büntetőt, a megúszásból a horvátok újabb ötmétereshez jutottak, azt bedobva pedig két perccel a vége előtt 10-8-ra elhúztak. Ezt követően