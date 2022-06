Gianni Infantino elnök szerint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA) biztosak benne, hogy a november 21-én kezdődő katari világbajnokságon már bevezethetik a félautomata videóbírós rendszert.

A FIFA vezetője hétfőn Dohában, a futball szabályalkotó testületének (IFAB) éves rendes ülésének helyínén beszélt arról, hogy a vitás esetek gyorsabb eldöntésének érdekében fejlesztett új technológiát a következő hónapokban intenzíven tesztelik majd, de már eddig is olyan előrelépést értek el, hogy meg vannak győződve arról, hogy a vb-n már élesben is használhatják.

A klubvilágbajnokságon teszteltük és nagyon jónak tűnt. Nagyon elégedettek vagyunk vele és majd a világbajnokság előtt döntünk róla

– nyilatkozta az elnök.

Infantino Pierluigi Collinával, a FIFA bíró bizottságának elnökével közösen tartotta a sajtótájékoztatót, melyen szavaihoz a legendás játékvezető annyit tett hozzá, „biztos vagyok benne, hogy használhatjuk majd”.

A félautomata VAR-rendszer automata labdakövetővel működik és háromdimenziós képet ad a játékos helyzetéről, így pillanatok alatt dönteni tud lesgyanús helyzeteknél.

A hétfői ülésen az előzetes várakozásoknak megfelelően az IFAB véglegesítette a csapatonkénti öt csere alapelvét a „magas szintű” mérkőzések esetében.

Eredetileg a koronavírusjárvány miatt emelték fel a változtatások lehetőségét háromról ötre, de az átmeneti jelleget most megszüntette az IFAB, melynek dohai közgyűlésén arról is döntés született, hogy egy-egy mérkőzésre az eddigi 12 helyett akár 15 cserejátékost is lehet nevezni. A döntés a konkrét szabályozást illetően az adott sorozat vagy torna szervezőinek hatáskörébe tartozik.

