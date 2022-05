Több tízezer szurkoló özönlött az utcákra vasárnap este Madridban, hogy együtt ünnepeljen a Real Madrid játékosaival, edzőivel, miután a spanyol csapat szombaton este megnyerte a labdarúgó Bajnokok Ligáját Párizsban.

A már eddig is csúcstartó királyi gárda története 14. BL/BEK-trófeáját gyűjtötte be azzal, hogy 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt a Stade de France-ban rendezett döntőben.

A spanyol fővárosban már szombat estétől forgalmi korlátozásokat vezettek be, a hatóságok jelentése szerint a meccs utáni órákban 51 embert kellett ellátni különböző balesetek miatt.

A hivatalos ünneplés vasárnap este kezdődött, a Real játékosai elsőként az Almudena székesegyházban jelképesen felajánlották Madrid védőszentjének, az almudenai szűznek a BL-trófeát. Miután találkoztak a város vezetőivel, a futballisták egy nyitott tetejű busszal érkeztek meg a Cibeles térre, ahol több százezer szurkoló várta őket a híres szökőkút köré gyűlve. A hagyományos ceremónia keretében a csapatkapitány Marcelo "megkoronázta" a görög istennő szobrát, azaz egy sálat és egy realos zászlót terített rá, miközben a drukkerek és a játékosok együtt énekelték a "We Are The Champions" című dalt.

A parti a Santiago Bernabeu Stadionban fejeződött be, ott mintegy 50 ezren köszöntötték a játéktérre épített színpadra lépő labdarúgókat.

"Nagyon büszkén osztjuk meg ezt a sikert itt, az otthonunkban. Madrid a bázisunk, ahonnan el tudtuk juttatni az általunk fontosnak vélt értékeket a világnak - mondta köszöntőjében Florentino Perez klubelnök. - Ez a trófea arról lesz emlékezetes, ahogyan megharcoltunk érte. A Real Madrid ismét meghódította minden szurkoló szívét."

Az egyesület vezetője megköszönte a drukkerek támogatását és úgy fogalmazott:

"Ennek a klubnak nincs tulajdonosa, ti mindannyian vagytok a tulajdonosai a sorsunknak."