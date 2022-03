Németország bojkottálja a június 18-án kezdődő és július 3-ig tartó budapesti vizes világbajnokságot, amennyiben azon indulhatnak - akár semlegesként is - orosz és fehérorosz sportolók.



"Indulásuk még semleges zászló alatt sem jó üzenet. Közvetlenül a nemzetközi szövetséghez fordultunk, és kifejeztük ezt az álláspontunkat" - mondta a Német Úszó Szövetség elnöke, Marco Troll, aki helyteleníti, hogy a FINA - ellentétben a legtöbb sportági szövetséggel - nem zárta ki versenyeiről az oroszokat, miután országuk háborút indított Ukrajna ellen. Ehelyett úgy döntött, hogy - hasonlóan a háborúhoz segítséget nyújtó fehéroroszokhoz - indulhatnak a magyar fővárosban is, de a nemzeti zászlójukat nem használhatják.



Nem a német szövetség az első, amely bojkottal fenyeget, ugyanis kedden Svájc jelezte, hogy nem vesz részt az eseményen, amennyiben azon indulhatnak orosz és fehérorosz sportolók.



A FINA a múlt héten azt közölte, hogy ellenzi a kollektív büntetést, és ebben a sportolói bizottság is támogatta, "meggyőző többséggel".

Forrás: MTI