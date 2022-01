Francisco Gento 88 éves volt, ő az egyetlen hatszoros BEK-győztes (Bajnokcsapatok Európa-kupája) labdarúgó a világon. A Real Madridot 1953 és 1971 között szolgálta, ezen belül 1958 és 1966 között Puskás Ferenc csapattársa is volt a királyi gárdában.

A Nemzeti Sport cikke szerint Orbán Viktor az általa alapított Puskás Akadémia, valamint a magyar emberek nevében fejezte ki részvétét Gento halála miatt a Real Madrid elnökének, Florentino Péreznek címzett levelében.

A lap idézett is egy részletet a miniszterelnök leveléből: „Mi, magyarok a Real táncoslábú szélsőjében egyszerre tisztelhettünk egy zseniális játékost és Puskás Ferenc személyes jó barátját, szobatársát, akivel közösen számos bajnoki címet és kupagyőzelmet szereztek szeretett csapatuknak, sok-sok emlékezetes és örömteli pillanattal ajándékozva meg a madridi közönséget.”

A Real Madrid stadionjában emlékhelyet állítottak fel Francisco Gento tiszteletére. Jelképesen a hat BEK-trófea is helyet kapott a pódiumon, amelynél többek között Florentino Pérez mellett Carlo Ancelotti vezetőedző, a klub korábbi játékosa, Emilio Butragueno és Marcelo, az együttes csapatkapitánya is elbúcsúzott a spanyol csillagtól.

Utóbbi mindössze két nappal a gyászhír megjelenése előtt állította be Gento klubcsúcsát a Real színeiben megnyert trófeák számában. A spanyol Szuperkupa megnyerésével immáron Marcelónak is 23 aranyérme van a klubban, s az idény végén jó eséllyel meg is előzheti Gentót ebben a rangsorban.